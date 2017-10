Gran partido sin premio

El Tenerife llegaba al encuentro contra Osasuna agotado tras el gran esfuerzo realizado ante el Espanyol el pasado jueves. Por su parte, el Osasuna había tenido toda la semana para poder centrarse en este choque y ganar por primera vez en su historia en el Heliodoro, un campo maldito históricamente para el conjunto navarro. Martí no pudo contar a última hora con Víctor Casadesús al tener molestias físicas, lo que facilitó la vuelta a la titularidad de Longo como principal arma ofensiva del equipo chicharrero.

Ocasiones al limbo

El Tenerife empezó un poco dominador el encuentro pero sin llegar a tener fluidez en el juego y mucho menos a crear ocasiones. No sería hasta alcanzados los veinte minutos cuando el Tenerife iba a intimidar la meta rival a través de un cabezazo de Bryan Acosta a pase del serbio Malbasic que se marchó desviado. El hondureño también sería protagonista de otra ocasión clamorosa que no entró casi más por obra divina que por explicación científica. Un remate de Juan Carlos en el área salió rebotado pero Sergio Herrera pudo reaccionar a tiempo y despejar el peligro. El rechace le cayó a Malbasic que tuvo la tan mala suerte de resbalarse justo antes de rematar. Otra vez rechazó el portero del conjunto pamplonica y acto seguido Aridane salvó el tiro de Bryan Acosta sobre la línea de gol. Ver para creer.

El Osasuna por su parte no es que no creara peligro, sino que apenas lograba llegar al área rival y pasar de su campo. Consecuencia de ello fue que siguieran llegando las ocasiones chicharreras y en un balón llovido y tras una media vuelta maravillosa, Longo enganchó el balón a bote pronto con la mala fortuna de que el esférico se fuera lamiendo el palo. El guión del partido estaba siendo idéntico al presenciado en el partido copero ante el Espanyol, un equipo bastante centrado y generando peligro suficiente como para abrir la lata pero sin la pegada que le había caracterizado en este inicio de competición. Con el resultado inicial se llegaría al descanso. Injusto, pero así es como funciona esto. Gana el que marca más goles, no el que asedie más al rival.

Longo volvía a la titularidad hoy. | Fuente: www.laliga.es

Sergio Herrera detiene los arreones

El Tenerife tras el descanso salió con la misma tónica aunque el Osasuna en su única oportunidad clara de todo el choque iba a mandar el balón dentro de las mallas. Afortunadamente para los intereses blanquiazules, David Rodríguez se encontraba ligeramente adelantado en el momento del disparo defectuoso un compañero desde la frontal. El conjunto arbitral volvería a ser protagonista pero en el área contraria esta vez al señalar un penalti un poco riguroso en el que Oier agarraba a Longo aunque no se puede saber con certeza hasta que punto pudo ser suficiente para señalar los once metros. Malbasic tomó la responsabilidad pero no pudo ganar el duelo a Sergio Herrera que no tuvo ni que soltar el balón de lo mal tirado que estaba. Como ya demostrara ante el Cádiz, el portero rojillo tiene un don para estos duelos que bien podrían equiparase al de Diego Alves.

El serbio intentó resarcirse de este error y en un balón parado a punto estuvo de marcar después de que el balón le viniera bombeado. Puedo orientar bien su disparo pero aún así hoy Osasuna tenía un santo en la portería llamado Sergio Herrera que las sacó todas. Prácticamente no hubo más ocasiones claras ya en el partido salvo un par de cabezazos a balón parado que fueron directamente a las manos del guardameta rojillo que, como Diego López en Copa, parecía tener imanes para todo los balones. Se jugó al final a lo que quiso Osasuna, es decir, a nada, y dos puntos más volaron del Heliodoro.

Malbasic fue señalado al ejecutar horriblemente la pena máxima. Fuente: www.laliga.es

A Sevilla en busca del gol perdido

Preocupa la falta de gol del equipo en los últimos encuentros quitando el encuentro del Lorca. De hecho, en Murcia tuvo muchas menos ocasiones y marcó dos goles. Cuando menos lo merece, la efectividad parece estar bastante presente pero en los partidos en los que el dominio es apabullador no parecen tener tanta suerte últimamente los pupilos de José Luis Martí. Esperemos que el viaje a la cancha del peor equipo de la categoría actualmente, el Sevilla Atlético, dé un revolcón a esta situación en la que hay buen juego pero no llegan los resultados.