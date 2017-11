Melero comanda un repaso al Tenerife

Tenerife y Huesca se enfrentaban cara a cara en El Alcoraz con el mismo objetivo en mente: sumar tres importantes puntos que permitan seguir soñando con el ascenso a Primera División. Ambos venían de dos victorias ligueras aunque las sensaciones mostradas en cuanto a juego mostrado favorecían más al Huesca, auténtica revelación del campeonato ya que no se pensaba que pudiera volver a luchar por el ascenso como lo hizo el año pasado.

Melero, héroe de El Alcoraz

El Huesca salió con mucha fuerza e intensidad para marcar rápido y controlar el partido a su manera. El Tenerife aguantó ese ímpetu inicial en el que la ocasión más clara de los azulgranas fue un cabezazo, libre de marca, a las manos de Dani Hernández. Los blanquiazules consiguieron estirar las líneas tras aguantar el tirón y gracias a ello llegó el primer acercamiento peligroso a través de una contra conducida por Malbasic cuyo pase no llegó a Longo, al ser cortado por un defensa justo antes de que pudiera rematar a placer.

Tras varios minutos de dominio territorial local, vino la hecatombe blanquiazul. Un conjunto de despropósitos del conjunto blanquiazul puso el partido muy cuesta arriba al encajar dos goles en apenas dos minutos. El primero llegó tras una gran jugada colectiva que acabó con un roto de Ferreiro a Luis Pérez y su centro alcanzó la cabeza de Melero, que entró con todo desde atrás para rematar a placer ante las miradas de los estáticos jugadores chicharreros. El mismo Melero se encargaría de fabricar el segundo gol al aprovechar un resbalón de Jorge que no estuvo exento de falta de intensidad. El goleador oscense se quedó solo ante Dani pero prefirió ceder al ‘Cucho’ Hernández para que marcara a placer y siguiera con su idilio goleador.

Melero celebrando uno de sus dos goles. | Fuente: www.laliga.es

Impotencia y sentencia

Lejos de mostrar alguna reacción, el Tenerife parecía aún más fuera de sitio que antes. Incluso debió quedarse con diez jugadores tras una entrada criminal por detrás de Juan Villar. Incomprensiblemente el árbitro le enseñó la tarjeta amarilla solamente cuando era claro que no había opción de jugar la pelota. La impotencia isleña era evidente y no hubo solución ninguna al desbarajuste.

Tras el descanso el Tenerife parecía salir con otra cara ya que por fin tuvo ocasiones que inquietaron la meta rival. Primero Longo al rematar en el primer palo un córner botado desde banda derecha que paró magistralmente el arquero rival. Acto seguido Malbasic disparó desde fuera del área pero también encontró la misma respuesta. Pero esto no fue más que un espejismo de lo que realmente fue tanto la primera y segunda parte.

Melero tras una jugada ensayada en un saque de esquina, remataría para el tercero y el segundo de su cuenta particular y pondría el broche a su gran tarde. La defensa tinerfeña muy posiblemente tendrá pesadillas con el centrocampista blaugrana. Se podría decir que el partido tuvo ya poco interés y que el Huesca, con el resultado amarrado y el objetivo cumplido, se limitó a jugar a placer y como quiso para deleite de su afición. De hecho, Ferreiro tras un balón suelto en la frontal a punto estuvo de enchufar el cuarto tanto pero el balón se marchó al palo. Mientras tanto, sin noticias del Tenerife, que no encontró espacios ni ningún resquicio para encontrar el gol de la honra. De largo fue el peor partido del cuadro blanquiazul en la temporada.

El 'Cucho' fue un constante quebradero de cabeza. | Fuente: www.laliga.es

Una mala imagen prolongada

Finalmente el partido acabó con el resultado de tres a cero y con el Tenerife volviendo a demostrar la fragilidad defensiva demostrada ante la Cultural Leonesa en un choque que fue milagroso que no encajara. El Huesca, en cambio, sigue demostrando que es un equipo muy a tener en cuenta de cara a lograr el sueño que tiene todo equipo de Segunda. Ahora ya a la escuadra chicharrera no le queda más remedio que afrontar el siguiente compromiso liguero como si no hubiera pasado nada ya que la moral es importante mantenerla. No se debe pensar más en este traspié y solo queda corregir los defectos que no han parado de aparecer últimamente en la zaga. Martí tiene capacidad para ello. Esperemos que el viernes ante el Rayo esta nefasta cara sea levada.