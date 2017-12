Previa CD Tenerife - Cádiz CF: Choque de dinámicas en el Heliodoro

Choque entre un futbolista de cada equipo. Fuente:LALIGA123

A falta de dos partidos para finalizar la primera vuelta el conjunto blanquiazul se encuentra en una situación sorprendente después de las altas expectativas puestas en ellos a principio de temporada debido a la cantidad de fichajes ilusionantes y también al buen inicio de campaña que tuvieron, pero como se ha visto las últimas temporadas en segunda división no se gana por nombres, ni por historia. Por ello, todas las temporadas hay sorpresas y en este caso los isleños hasta el momento son la sorpresa negativa de la categoría.

Los de Martí deben ganar o al menos puntuar ya que se encuentran más cerca del descenso, cinco puntos por encima, que, de su verdadero objetivo, los play-offs a siete puntos de distancia.

El Tenerife quiere seguir manteniendo su fortín

Tras perder por enésima vez lejos de casa, contra el Sporting de Gijón (3-0), el combinado chicharrero solo ha sumado dos victorias en los últimos diez encuentros precisamente en Rodríguez López ante la Cultural leonesa (2-0) y contra el Reus (3-0) y donde todavía no conoce la derrota, aunque ya ha cedido cuatro empates, con este bagaje el Tenerife se sitúa en la undécima posición con 25 puntos bastante lejos de donde debería estar a estas alturas de la temporada.

Para este duelo, de nuevo el técnico mallorquín seguirá sin poder contar con Paco Montañés que se le espera que este, disponible para la próxima jornada, Carlos Ruiz tampoco podrá estar por una microrrotura en el abductor izquierdo que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas, tampoco será de la partida por sanción el Hondureño Bryan Acosta que poco a poco se ha ido ganando por mérito propio la titularidad. La buena noticia para Martí es que ya tiene recuperado de sus problemas físicos a Juan Villar y a Juan Carlos Real, aunque tendrán que esperar su oportunidad desde el banquillo.

El Cádiz buscará mantener la racha

El conjunto andaluz dirigido por el ex entrenador del Tenerife, Cervera llega al Heliodoro lanzado, sin duda en su mejor momento de la temporada después de conseguir siete triunfos consecutivos el ultimo contra el Barça B (3-1), en él Ramón de Carranza, y solo haber encajado un gol que le han valido para colocarse segundos con 35 puntos a uno del líder, el Huesca.

El combinado amarillo se caracteriza defensivamente por su orden, equilibrio y firmeza y ofensivamente sus bazas son el desequilibrio y la velocidad que imprimen por banda Salvi y Álvaro García ellos son los encargados de marcar los tiempos y desatascar los encuentros de los gaditanos.

En el largo capítulo de ausencias, Cervera no podrá contar para el último partido del año con Roberto Correa por un esguince del ligamento externo de su rodilla derecha tampoco con Sankare que esta temporada todavía no ha debutado por su lesión en la rodilla de la que fue intervenido el pasado verano, así como Alberto Perea que sufre una rotura de fibras en el bíceps femoral. Y a esta larga lista de bajas se unió el delantero José Ángel Carrillo, que cayó lesionado en la jornada anterior frente al Barcelona B y Jose Mari que se perderá lo que resta de campaña.

Pero no todo son bajas, los amarillos recuperan para este partido al centrocampista comorense Abdullah aunque no es seguro que tenga minutos por su largo tiempo de inactividad.

Martí se muestra confiado

El míster blanquiazul en la rueda de prensa previa al choque de este jueves volvió a insistir en su discurso: “Estamos con ganas de volver a sacar algo positivo, de competir y despedir el año de la mejor forma posible, que no es otra que ganando”. En ese sentido afirmo que no piensa en una posible destitución en el caso de no ganar: “No me planteo eso. Me planteo ganar. Es lo único que tengo en la cabeza”.

Además, apoyó la paciencia que tienen desde el club, a pesar de no acompañar los resultados: “Creo mucho en la paciencia. Es lo que transmito a mis jugadores, el no ponerse nervioso. Desde la tranquilidad y la coherencia, las cosas acaban saliendo bien y los resultados suelen llegar, sobre todo cuando tienes mimbres, como es el caso”.

Respecto al rival declaró que, "Está demostrando el porqué está arriba, no va a ser nada fácil. Creemos en nuestras posibilidades y jugaremos con confianza.” Y añadió como deben plantear el partido: “Hay que estar ordenados para evitar las contras del rival, y, cuando tengamos el balón, buscar rápido la portería contraria. Hay que finalizar las jugadas para evitar esas contras”.

Cervera echará en falta al centrocampista José Marí

El preparador recordó en sala de prensa que las lesiones condicionarán bastante al conjunto andaluz: "Llega el último partido, es el más difícil junto con el primero. Para nosotros es un encuentro triste por todo lo que ha pasado esta semana. Perder a José Mari es perder a un referente, porque es especial para nosotros”.

Respecto al Tenerife no se fía de su mala racha y avisa que: "Tienen una plantilla extraordinaria. Son un equipo atrevido que ante la adversidad va a por los rivales. Son el mejor equipo local de la categoría".

Posibles alineaciones