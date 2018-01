El Tenerife comienza el año a la épica

Google Plus

Foto:Vavel

En la primera parte, el conjunto blanquiazul sólo merodeó el área local durante los primeros veinticinco minutos a través del balón parado y en una acción de Juan Villar que finalizó con un tiro suyo muy desviado.

Hasta que no se cumplió la media hora de juego no llegó la siguiente acción de peligro. Zozulya puso en balón en la escuadra, de cabeza, pero Dani Hernández voló para realizar otra gran intervención, el más destacado de los suyos en su vuelta al once inicial. El equipo manchego apretaba de lo lindo.

Con un Albacete muy incisivo y un Tenerife buscando el contragolpe se finalizó una primera mitad de claro color blanco.

Segundo tiempo más animado

Tras el tiempo de descanso Samuele Longo se tuvo que retirar lesionado y en su lugar entraría Suso, instantes después Bela abría el marcador para los suyos ganándole la partida a Carlos Ruiz. Parecía que los isleños volverían a vivir la misma película de los anteriores encuentros fuera de casa.

Pero los isleños no se rendirían tan fácilmente, y en en un contragolpe, un centro de Juan Villar fue tocado por la mano por Saveljich y el colegiado señalaba el punto de penalti. La pena máxima fue lanzada por Juan Carlos y Tomeu Nadal detuvo el disparo. Pero no tardó en reaccionar el Tenerife , puesto que Juan Carlos Real empataba el choque con un gran disparo cruzado.

Las malas noticias se le acumulaban al conjunto de Martí que veía como dos minutos después, en el 60, el equipo insular se quedaba con inferioridad numérica después de ver Carlos Ruiz la segunda tarjeta amarilla.

El choque se convirtió en un ida y vuelta, pero curiosamente los de Martí se mostraban férreos en tareas defensivas, con uno menos. El aguante de los isleños se vería recompensado en los instantes finales.

Y finalmente la remontada se materializó con un remate fastuoso de Víctor Casadesús tras un centro bombeado de Raúl Cámara que dejó helado al Belmonte. Así el combinado albaceteño se quedó sin puntuar por vez primera en su campo en los últimos cuatro meses y por el contrario el Tenerife vuelve a la senda de la victoria lejos de la isla 133 días después de su victoria en el Mini Estadi contra el Barcelona B.