Previa CD Tenerife - FC Barcelona B: Duelo de necesidades en el Heliodoro

El Tenerife comienza la segunda vuelta en el Heliodoro con el deseo de cambiar la situación en la que está inmerso. Actualmente se encuentra decimosegundo con 29 puntos muy lejos de los puestos de Playoffs respectivamente a siete puntos del Rayo que es el equipo que marca el límite estos puestos privilegiados.

Si los de Martí quieren volver a ilusionar y enganchar a la afición blanquiazul, no solo deberán ganar, sino convencer en cuanto a nivel de juego ya que una de las críticas más repetidas esta campaña es la falta de un estilo definido debido a los numerosos cambios en las alineaciones, que se ve obligado a hacer el preparador mallorquín cada semana ya sea por las repetidas lesiones, sanciones o bajos estados de forma.

Un claro ejemplo se puede ver en Jorge, el canterano comenzó la temporada siendo titular indiscutible y sus actuaciones lo llevaron a debutar con la selección española sub 21, pero en el último mes su bajo rendimiento lo ha llevado a perder el puesto, llegando a quedarse fuera de varias convocatorias relegado por Carlos Ruiz.

El Tenerife quiere aprovechar su fortín

Los blanquiazules llegan a este partido tras dos partidos consecutivos jugando lejos de casa, primero contra el Albacete(1-2) consiguiendo el primer triunfo de este año después de remontar con uno menos y en el último choque no consiguió sumar ningún punto debido a la derrota contra el Real Zaragoza(1-0).

Sin dudo los isleños se aferran a los buenos números cosechados en el Heliodoro. Solo Huesca y Tenerife aún permanecen invictos como locales y por ello los pupilos de Martí querrán hacer valer esta condición para no descolgarse de los puestos de arriba.

En el capítulo de bajas el entrenador balear no podrá contar para este partido con Longo máximo anotador del Tenerife con nueve goles y Montañés por lesión mientras que Juan Villar prácticamente está descartado a causa de unas molestias musculares.

Mientras que Raúl Cámara, Carlos Ruiz y Víctor Casadesús regresan tras cumplir sanción y con la intención de volver al once inicial.

En cuanto a incorporaciones invernales, esta semana se ha anunciado el refuerzo del mediocentro Luis Milla procedente del Fuenlabrada que empezará a trabajar junto a sus nuevos compañeros la próxima semana. Un incentivo más para que los futbolistas blanquiazules lo den todo sobre el terreno de juego, ya que llega competencia.

El Barça B llega necesitado de puntos

Por su parte el equipo catalán intentará buscar el primer triunfo del año. En sus dos anteriores partido solo ha conseguido un punto tras empatar contra el Zaragoza(1-1) y caer derrotado en el Mini Estadi ante el Valladolid (0-1). Los de Gerard López marchan decimonovenos, es decir , en posiciones de descenso a Segunda B, y a cinco puntos de la permanencia.

En los últimos cuatro encuentros de conjunto azulgrana se ha caracterizado por una sequia goleadora preocupante, el combinado catalán ha anotado tan solo dos tantos, unos registros pobres si se tiene en cuenta el potencial que tiene el equipo en ataque con jugadores desequilibrantes como Arnaiz o el Choco Lozano.

Uno de los alicientes del partido será la vuelta a la isla del delantero hondureño Anthony Choco Lozano, una referencia ofensiva de los blanquiazules en los dos últimos cursos.

Para este partido Gerard López no podrá contar con jugadores de suma importancia como Carles Aleñá o José Arnaiz (con problemas en el pubis) se han quedado fuera de una convocatoria en la que ha entrado futbolistas muy prometedores como Abel Ruiz o Rafa Mujica, delantero grancanario que ya ha debutado e incluso marcado con el primer equipo.

Martí hace autocrítica y pide regularidad

El entrenador del CD Tenerife compareció en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo y señaló que el equipo tiene “una idea clara de lo que debemos hacer sobre el terreno de juego”.

En cuanto al rival de este domingo resalto que “es un filial atípico. Con jugadores jóvenes y otros experimentados en la categoría. Es un equipo con vertientes, basado en un estilo de combinaciones a través del balón para luego buscar finalizaciones en uno contra uno o aprovechando los movimientos”.

Así mismo destacó la regularidad para poder escalar posiciones: “es lo que necesitamos, y lo necesitamos ya porque cada vez queda menos tiempo. Los jugadores ya lo saben y les trasmitimos paciencia , hay que adaptarse a las circunstancias. Tenemos potencial para sacar más rendimiento y puntos de los que tenemos. No hemos podido tener un once definido, pero tenemos jugadores capacitados y no pongo excusas por no haber podido contar con todos".

Gerard López avisa de los peligros del Tenerife

El técnico del filial culé, Gerard López, compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo y advirtió que se trata de “un rival duro”.

Gerard afirmó que el conjunto isleño hizo “un inicio de Liga muy fuerte, incluyendo la victoria de 0-3 en el Miniestadi, y está claro que será un partido difícil”. “Por ahora no ha ganado nadie en Tenerife. Tienen un juego muy ofensivo y les falta una buena racha para engancharse en la zona de ‘play-offs’”, insistió.

Para terminar , recalcó que “ha sido una buena semana de entrenamientos”. “Con mucha tranquilidad y sabiendo que si lo hacemos bien podemos ganar a cualquiera. Para lograr una buena racha es importante que ganemos un partido fuera, y luego uno en casa. Eso es lo que estamos buscando”.

Alineaciones: