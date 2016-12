San José acaba con el Celta

Google Plus

Controló y tuvo el partido el Celta de Vigo pero la expulsión les partió en dos. El conjunto bilbaino lo supo aprovechar y sentenció a los de Berizzo en los últimos diez minutos.

93' ¡Goooooool de San José! Golaaazo de volea de San José para acabar con el Celta.

86' Último cambio en el Celta. Se va Bongonda y entra Pione Sisto.

86' Otra amarilla, esta vez para Yeray.

84' Se va Aspas y entra Sergi Gómez para reformar la defensa tras la expulsión.

81' ¡Gooool de Aduriz! Empata el Athletic el partido.

81' Penalti a favor del Athletic. Roncaglia zancadillea a Williams dentro del área y se lleva la tarjeta roja. El Celta con uno menos.

73' Último cambio en el Athletic. Se va Raúl García y entra Sabin Merino.

70'Cambio en el Celta. Se retira Guidetti y entra Marcelo Díaz.

63' Segundo cambio en el Athletic. Se retira Muniain y entra Susaeta.

58' Nueva tarjeta amarilla, en este caso para Raúl García.

56' Falta peligrosa cercana al área sobre Williams. Amarilla para Roncaglia.

54' ¡Gooooooooool de Aspaaaaaaaas! Quien la sigue la consiguey aquí ha llegado el gol del moañés. Llega Bongonda a línea de fondo y cuela el balón para el remate de Aspas.

49' Otra vez al palo Aspas tras una volea desde fuera del área.

45' Hay un cambio en el Athletic, se quedó Mikel Vesga en vestuarios y entra Mikel San José.

¡Descanso en San Mamés!

41' Amarilla ahora para Guidetti por sacar el brazo en el salto con Yeray.

39' Tarjeta amarilla para el 'Tucu' Hernández por un agarrón sonre Aduriza.

30' Piden penalti los jugadores del Athletic por una posible mano de Roncaglia, cuanto menos dudosa.

19' ¡Al larguero Aspaaaas! Vaselina del delantero gallego que acaba estrellandose en el larguero. Vuelve a tener el Celta la oportunidad de ponerse por delante.

15' Llega tímidamente el Athletic, esta vez mediante un cabezazo de Williams

10' Primera amarilla del partido para Mikel Vesga por frenar a Wass una vez le había superado.

5' La que ha tenido Guidettii. Se planta solo ante Kepa pero decidió darle potencia al balón que acabó totalmente despedido. La ha tenido el sueco.

¡Comienza el partido!

Salen los jugadores al campo, en breves comenzará el encuentro.

Por su parte, el Athletic comienza con Kepa, Lekue, Yeray, Bóveda, Balenziaga, Mikel Vesga, Beñat, Williams, Raúl García, Muniain y Aduriz.

El Celta juega con Rubén, Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny, Radoja, Wass, 'Tucu' Hernández, Bongonda, Guidetti y Iago Aspas.

¡Ya tenemos los onces confirmados!

En el Athletic Club de Bilbao los convocados son: Iraizoz, Bóveda, San José, Beñat, Muniain, Williams, Vesga, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, Sabin Merino, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Arrizabalaga, Yeray.

La lista de convocados del Celta de Vigo la forman: Sergio, Rubén, Fontàs, David Costas, Marcelo Díaz, Radoja, Bongonda, Pablo Hernández, Guidetti, Iago Aspas, Sisto, Orellana, Wass, Jonny, Sergi Gómez, Cabral, Roncaglia, Rossi y Pape Cheikh.

El encuentro se disputará en San Mamés, fundado en 2013 con capacidad para 53.289 espectadores y es el estadio más nuevo de Primera División. El primer encuentro que albergó fue precisamente un Athletic - Celta en el que se acabaron imponiendo los leones.

Valverde en rueda de prensa I Foto: Ricardo Larreina

En el otro bando, Valverde también destaca la importancia del partido debido al rival al que se enfrentan: “Es un partido que nos interesa especialmente por el rival que es. En los últimos años siempre está yendo hacia arriba. El año pasado fue un rival directo por el quinto puesto hasta última hora. Y también está jugando competición continental”, señaló. Sobre el encuentro añadió que su estilo de juego no va a cambiar frente al conjunto celeste: “En los últimos años se trata de llevar la iniciativa y de que no lo haga el contrario, aprieta mucho arriba. Y nosotros les hacemos lo mismo, son siempre partidos muy disputados. En los últimos años, salvo momentos puntuales, realmente siempre ha estado muy repartido, no ha habido un dominador claro”.

Berizzo en el área técnica I Imagen: Ricardo Larreina

El técnico del Celta de Vigo dio mucha importancia a la victoria para mantenerse en los puestos de Europa: "Una victoria nos tira para arriba. Nos enfrentamos a un rival difícil en un campo en el que se hace muy fuerte. El Athletic es un equipo muy sólido, muy duro, que nos obligará a un ejercicio defensivo muy ajustado, de mucho saber estar", comentó. La principal amenaza del Athletic es Aritz Aduriz, de la que Berizzo también habló: "Aduriz es un jugador muy resolutivo, muy de tomar la decisión antes de que el balón contacte con él, tiene su definición en su mente antes que en sus pies, y Iago es un jugador de más juego, de más número diez que nueve".

Los enfrentamientos entre ambos tienen claro dominador. Se han visto las caras un total de 117 veces, de las que el Athletic ha ganado 61, el Celta 31 y en 25 ocasiones han firmado el empate.

Los leones también fueron derrotados la pasada jornada por el nuevo Betis (1-0) de Víctor Sánchez. Octavos en la tabla, los bilbainos suman siete victorias, dos empates y seis derrotas en lo que llevamos de temporada.

El equipo gallego llega tras perder frente al Sevilla en un partido muy disputado que acabó con una pequeña goleada de los de Nervión. Eduardo Berizzo cuenta con la baja de Orellana que ha vuelto a lesionarse tras varias semanas de recuperación. Con seis victorias, tres empates y seis derrotas se encuentra decimotercero en la clasificación.

Nada más que dos puntos separan a Celta y Athletic en la tabla de la Liga. La lucha por los puestos de Europa League está muy igualada, con varios equipos muy parejos en ella.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Athletic Club vs Celta de Vigo en vivo, perteneciente a la decimosexta jornada de la Liga Santander.