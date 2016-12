Previa Athletic Club - Celta de Vigo: último partido de Liga del año

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández

Un día atípico para disputar un gran partido, así será. Pero no por este motivo, dejará de ser uno de los mejores partidos de la jornada. San Mamés lo acogerá y su afición vibrará con el juego de los dos equipos. Ambos apostarán por controlar el partido a través de la posesión y así, llevarse tres puntos vitales.

Últimos enfrentamientos y antecedentes

Las última vez que ambos equipos se enfrentaron, el Athletic consiguió la remontada y el marcador acabó en 2-1. El Celta quedó relegado al sexto puesto en Liga y los bilbaínos se auparon en la quinta plaza finalmente. En la ida, perdió por la mínima en Vigo debido a un solitario gol de Raúl García en el minuto 70.

El Celta no consigue la victoria en Bilbao desde la temporada 2006/2007, temporada en la que ganó 0-1 gracias a un gol tempranero de Baiano en el 6’, en la primera llegada celeste. La victoria no estuvo exenta de polémica y sufrimiento: Tamas cometió un penalti claro por manos que no fue pitado a favor de los leones, que apretaron durante todo el partido y obligaron a Pinto a emplearse a fondo.

Balance Athletic-Celta Partidos Victorias del Athletic Empates Victorias del Celta TOTAL 52 39 9 4 Liga Santander 50 38 9 3 Copa del Rey 2 1 0 1

El árbitro

Martínez Munuera será el árbitro del encuentro. En un principio, había sido designado el colegiado almeriense Fernández Borbalán para arbitrar el partido, pero como ha sufrido una lesión, la RFEF ha decidido que Martínez Munuera sea el encargado.

Del colegio valenciano, el joven Martínez Munuera no ha pitado al Celta esta temporada, pero sí al Athletic en su victoria por 2 goles a 1 en Granada. En el cómputo global, el Real Club Celta no ha perdido ni un solo partido con él: ha ganado 6 y ha empatado 2 desde la temporada 2013/2014. En cambio, el Athletic corre peor suerte. Tan solo 2 victorias, 1 empate y cuatro derrotas.

¿Cómo llegan?

El Celta está un poco tocado después de perder contra el Sevilla por un contundente 0-3 tras realizar, según palabras de Marcelo Díaz, “una de las mejores primeras partes en toda la temporada”. Berizzo lo reafirmó en rueda de prensa, al asegurar que “se refortalecían” a pesar de la derrota.

En la primera mitad, el Celta presionó arriba al Sevilla e intentaba acabar jugada lo más rápido que podía. Iago Aspas realizó jugadas personales muy buenas, pero de nada sirvieron para batir a la seria defensa del Sevilla. Sampaoli decidió retirar a Pareja en el descanso para dar entrada a Iborra, y el plan no le salió nada mal. El valenciano marcó el primer hat-trick de su carrera y acabó con las esperanzas de victoria del conjunto gallego.

El Athletic corrió la misma suerte y no pudo vencer al otro equipo de la capital hispalense, el Real Betis. Un fallo de Aymeric Laporte (que por cierto, no podrá estar en este partido a causa de que vio la 5º amarilla) propició el único gol del partido, obra de Rubén Castro. Desde ese momento, el minuto diecisiete de juego, el marcador no se volvió a mover pese a los intentos del conjunto dirigido por Ernesto Valverde de perforar la portería de Antonio Adán. Los bilbaínos vieron como sus opciones de poner tierra de por medio en la tabla se esfumaban en Sevilla.

Bajas

Eduardo Berizzo no podrá contar con Orellana por lesión, un hombre importantísimo en su esquema y que estará de baja 3 semanas. Por eso, Valverde cree que el Celta notará “su ausencia”. Tampoco contará con Beauvue, ya que sigue sin tener fecha de vuelta a los terrenos de juego, ni con Planas. Son baja por decisión técnica Lemos, Señé, David Costas y Naranjo.

Ernesto Valverde ha vuelto a dejar sin convocar a Ander Iturraspe, que no goza de la confianza del técnico, al igual que Elustondo y Eraso. Aketxe y Óscar De Marcos son baja por lesión. Aymeric Laporte, es baja por sanción, tal y como hemos dicho anteriormente.

Posibles alineaciones