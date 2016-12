RC Celta- UCAM Murcia: a por la Copa

Google Plus

La Copa cerrará el año 2016 para Celta y UCAM Murcia. Ambos conjuntos se medirán en Balaídos tras el 0-1 de la ida en favor de los célticos, con gol del central Sergi Gómez. En la lista proporcionada por Berizzo están los habituales convocados, y los habituales descartados, lo que da una muestra de con quién cuenta el técnico y con quién no. Puede que tras el partido de hoy se abra una puerta de salida para alguno de los menos habituales en las convocatorias. Por parte del conjunto murciano, destacar la llegada de un nuevo técnico, Francisco. El expreparador del Almería todavía no ha podido dirigir a lo pimentoneros por la suspensión del encuentro de la Liga 1,2,3 del pasado fin de semana por la lluvia torrencial que cayó en el Levante español. La UCAM se presentará en Balaídos con mucho por ganar y poco que perder.

Para cerrar el año celeste, los habituales

A Berizzo no le digusta la Copa. Siempre ha hablado del aura que desprende la competición del KO, mencionando que es algo que le ilusiona como entrenador. Aunque quede lejos el Celta intenta, por qué no, reeditar la edición pasada en la Copa y Berizzo no quiere sorpresas ni en dieciseisavos. En la convocatoria proporcionada por el club en la mañana del jueves, el míster vuelve a dejar fuera a los habituales Lemos, Naranjo, Costas o Pape Cheikh. Tampoco podrá contar el de Cruz Alta con Orellana, Planas o Beauvue, lesionados. Sí incluyó, aunque era duda hasta última hora, al máximo goleador nacional hasta el momento, Iago Aspas, quien sin embargo se espera que vea el partido desde el banquillo.

De este modo, el Toto sacará el mejor once disponible para afrontar el partido con la suficiente seguridad de que no habrá sorpresas poco deseadas. Y es que lo que más ansía el celtismo y su técnico es irse de vacaciones navideñas con el equipo vivo en tres competiciones. De ser así, el 2016 pasaría a ser un año irrepetible para la parroquia celtiña. Como añadido, mencionar que el club ha puesto precios populares y una promoción de dos entradas a 10€ para cada abonado para intentar que Balaídos presente una imagen algo más decente, algo que será complicado por el día de la semana, la hora o las inclemencias del tiempo.

La UCAM, a dar la sorpresa

El conjunto murciano anunció la semana pasada que depositaba su confianza en Francisco Rodríguez, extécnico del Almería entre otros, para comandar al equipo universitario. Sin embargo, la tromba de agua que cayó en la capital murciana e inundó la antigua Condomina impidió que el técnico se estrenase en el banquillo del equipo. Así, en Balaídos, un estadio en el que ya ha dirigido a otros equipos y en el que ha disputado partidos como jugador profesional, será el debut de Francisco como técnico de la UCAM.

El equipo sureño se presentará en Balaídos con la esperanza de remontar el resultado de la ida, con solo un gol de desventaja. En su contra puede que juegue el haber viajado de Murcia a Vigo en autobús. La auténtica paliza de más de 13 horas de viaje podría influir en el rendimiento de los jugadores murcianos. Aún así, la importancia que adquiere la Copa para los modestos del fútbol español y la relevancia que adquiriría eliminar a un Primera en su propio estadio sin duda motivará a los jugadores para intentar remontar un resultado adverso. El bagaje de la UCAM en la Segunda División española no es esperanzador, y deberá buscar un triunfo fuera de casa, algo que solo ha conseguido en dos ocasiones esta temporada: ante Valladolid (0-1) y Rayo (1-2).

Vicandi Garrido, el colegiado

El trencilla vasco, hombre conocido en Primera División, será el encargado de impartir justicia en el encuentro de Balaídos. Abogado de profesión, ha ejercido durante años en la ciudad de Barakaldo. Como árbitro de Primera División debutó en 2014, y esta misma temporada ha dirigido nueve encuentros saldados con cinco victorias locales, un empate y tres victorias visitantes. Este año ha arbitrado un encuentro al Celta, y uno de grato recuerdo en Balaídos. Fue el 2 de octubre, y aquel día los celtiñas derrotaron por 4-3 al Fútbol Club Barcelona de Luís Enrique.

Posibles alineaciones