Berizzo: "Necesitamos reforzarnos"

Imagen: Juan Ignacio Lechuga // VAVEL

El técnico del Celta de Vigo confirmó en la rueda posterior al encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey la necesidad que tiene el equipo de reforzarse con nuevos jugadores en este mercado invernal de cara a lo que resta de temporada.

"A partir de mañana imaginaré conversar de este tema. Si queremos ir a más, necesitamos reforzarnos, aumentar el nivel y el número. Encontramos ausencias en algunos lugares, como el volante ofensivo o la banda derecha, que por lesión no la tenemos cubierta. Lo conversaremos en función de nuestras posibilidades", comentó.

También habló de la posible salida de algunos jugadores que carecen de minutos y andan en busca de ellos: “Hay que analizar caso por caso porque no todos son iguales”. Pero no solo habló del futuro de sus jugadores, si no que del suyo también: “Quisiera que el tiempo transcurra y la competición avance hasta que compitamos con posibilidades en todo, después me sentaré con el club, que es mi principal interés, y hablaremos del futuro conjunto. Pero no quiero apresurar los tiempos. Necesito saber que la ilusión se mantiene viva hasta el final”, declaró el preparador argentino.

El Celta sacó una importante victoria tras ir con tan solo un gol de ventaja respecto a la ida. Finalmente consiguió el mismo resultado y logró el pase a la siguiente ronda tras derrotar al UCAM Murcia, de lo que Berizzo se mostró muy satisfecho: “El partido tenía un riesgo que no queríamos correr. Lo jugamos seriamente en la primera parte y en la segunda esa tensión disminuyó y cuando nosotros bajamos la tensión no nos paremos a nosotros mismo”, y lo resumió en “un primer tiempo bueno” y “un segundo tiempo malo”.

Durante ese trecho del partido en el que el equipo no carburó, Berizzo apuntó que se debía a la poca intensidad de los jugadores al jugar contra un segunda y ser un partido de copa: “Cuando no jugamos tensionados, no somos el equipo que queremos. La circulación de pelota no iba hacia adelante. Lo mejor de la noche es el pase, hay que revisar algunas actuaciones individuales y descansar”, concluyó.