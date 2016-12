RC Celta de Vigo - Valencia CF en octavos de final de la Copa del Rey 2016/17

Marcelo Díaz celebra con el resto de sus compañeros su primer gol en el Celta, anotado contra UCAM Murcia | Fuente: Celtavigo.net

El Real Club Celta de Vigo se enfrentará en los octavos de final de la Copa del Rey 2016/17 al Valencia Club de Fútbol tras el sorteo celebrado hoy viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). El partido de ida se jugará en Mestalla (Valencia), mientras que el partido de vuelta se disputará en Balaídos (Vigo). Ambos equipos no coinciden en Copa del Rey desde el año 1996, cuya eliminatoria fue favorable para los valencianos con un global de 4-1. El último precedente se disputó esta temporada en Balaídos con victoria del Celta por dos goles a uno.

El Celta superó a UCAM Murcia

El Real Club Celta de Vigo jugará por tercer año consecutivo los octavos de final de la Copa del Rey tras superar en la noche de ayer a UCAM Murcia por un global de 2-0 en la eliminatoria de dieciseisavos de final, tras el partido de ida donde el Celta venció por 0-1 con gol de Sergi Gómez, y tras el partido de vuelta con el triunfo celeste por 1-0 con gol de Marcelo Díaz de falta directa desde la frontal del área.

Vacaciones

El equipo entrenado por Eduardo Berizzo está disfrutando hoy viernes su primer día de vacaciones. Regresará a los entrenamientos el próximo viernes 30 de diciembre a las 17:00 h. en “A Madroa”. Por su parte, el Valencia regresará un día antes a los entrenos para preparar el partido de Copa.

El Celta jugará tres partidos consecutivos en Balaídos en el mes de enero, ya que se enfrentará al Málaga, Valencia y Alavés en apenas 8 días.

Berizzo quiere incorporar jugadores en el mercado invernal

Eduardo Berizzo volvió a dejar claro en la rueda de prensa tras el partido de anoche que le gustaría incorporar varios jugadores para reforzar la plantilla ya que el equipo sigue vivo en las tres competiciones que está disputando esta temporada. Con sus convocatorias, Berizzo ha dejado claro que David Costas, José Naranjo y Álvaro Lemos no son de gusto y que tienen la puerta de salida abierta en enero pese a no decirlo públicamente. Estos tres jugadores no han aportado prácticamente nada al equipo en estos meses, y casi siempre son los descartes para los partidos oficiales del Celta. La banda derecha del Celta está muy limitada ya que Hugo Mallo apenas tiene un suplente de garantías (Lemos no ha conseguido serlo) y en ataque no hay un futbolista que desborde como sí lo hacen Théo Bongonda y Pione Sisto por la banda izquierda. Por ello, parece que la prioridad de Berizzo será incorporar algunos jugadores en estas posiciones.

Movimientos en el Shakhtar Donetsk

En lo que respecta a la actualidad europea, el rival del Celta en dieciseisavos de final de la Europa League, el Shakhtar Donetsk, está sufriendo movimientos en su plantilla, y uno de sus delanteros (Eduardo Alves da Silva) ha dejado de formar parte de la plantilla. Además, el máximo goleador del equipo ucraniano en la Europa League 2016/17, Taison, podría irse al Inter de Milán italiano en estos días próximos.

Juande Ramos dimite como entrenador del Málaga

El próximo rival del Celta en Liga, el Málaga, ha visto como su entrenador Juande Ramos ha dejado el cargo tras dimitir en el día de ayer. Pese a estar realizando una buena temporada en la competición doméstica, el Málaga cayó estrepitosamente contra el Córdoba en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, quedando eliminado por un equipo de categoría inferior. Aún no se conoce quién será el próximo entrenador que sustituya a Juande Ramos.