Anuario VAVEL Celta 2016: Álvaro Lemos, fichaje con tintes gallegos

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL España)

El fichaje de Álvaro Lemos por el Celta de Vigo fue un tanto sorprendente para los amantes del fútbol gallego. Un jugador, criado en la cantera deportivista que tuvo que demostrar en el CD Lugo las oportunidades cerradas por los coruñeses. Aprovechando las lesiones en el cuadro lucense, Lemos, que no había tenido prácticamente opciones de demostrar su valía (salvo unos pocos partidos como extremo derecho), consiguió ganarse un puesto y respeto en la última mitad de la temporada como lateral derecho, cuajando grandes actuaciones que lo catapultaron directamente a la Primera División de la mano del Celta.

Un fichaje con proyección de futuro, de marca gallega y con muy buenos informes en la categoría de plata, pero su primera temporada en la máxima división se le está atragantando más de la cuenta. De hecho, todavía no ha debutado en la competición; sí ha podido disfrutar de minutos en la Europa League, si bien es cierto que su rendimiento no fue del todo adecuado. La posición en el campo también fue objeto de debate una vez incorporado al plantel de Eduardo Berizzo, siendo utilizado más de extremo derecho que de lateral. Lo que en un principio fue fichado para suplir una posible lesión o sanción de Hugo Mallo se ha convertido en un semidescarte del técnico argentino que ya no sabe dónde o cómo colocarlo sobre el césped.

El santiagués, después de cuajar un buen año y conseguir un contrato en un gran club de Galicia, necesita un nuevo reto para este año 2017. Jugar en el Celta está muy caro y su proyección podría estancarse si Berizzo no cuenta con él para ninguna competición, así que su nombre está en la lista de cedibles a un club de Segunda División, donde pueda disfrutar de minutos y mejorar las prestaciones de este joven jugador que quemó etapas profesionales demasiado pronto.