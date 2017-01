Previa Valencia CF - Celta de Vigo: El papel del pirómano

Fotomontaje| Vavel España

Dos equipos que el runrún les comienza a afectar futbolísticamente. Algunos más necesitados que otros, el fútbol no llega, los goles no se meten y las críticas empiezan a ser ya parte del día a día. En Valencia el fuego continúa como si de una falla enorme se tratase, traca tras traca, ruido tras ruido los entrenadores van cayendo más rápido que la explosión de un petardo. No es que el proyecto de Peter Lim no se asiente, es que está destrozando una entidad histórica del fútbol español. Ni los más pesimistas pensarían que el conjunto ché estaría peleando por sobrevivir en la máxima categoría, con un vestuario roto y unas llamas que ya han quemado a entrenadores y casi la totalidad de los aficionados.

El Celta viaja a Valencia con el mechero en la mano. Quiere avivar las llamas de un equipo que está calcinado. Una victoria celeste en Mestalla podría ser la explosión definitiva del proyecto Lim, y Berizzo quiere portar un bidón de gasolina a la causa. Algo balsámico para el técnico, pues su equipo no pasa por buenos momentos, dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos de liga y la última en San Mamés fue especialmente dolorosa. Por ello, la copa puede ser una vía de escape para que la tensión no se acumule y si puede enterrar a un rival liguero, mucho mejor.

Banquillos calientes

Y es que a pesar de la época del año, Valencia está que arde. El vestuario es un polvorín incontrolable, los resultados no acompañan, el juego del equipo tampoco y el presidente apenas pone de su parte para que las cosas se calmen. 2016 fue un año pésimo para el valencianismo y el broche de oro lo dejó Prandelli con su dimisión, dejando un equipo huérfano, sin alma y sin rumbo. La "buena" noticia del Valencia es que tiene en su casa el bombero que puede apagar el fuego. Por quinta vez Voro vuelve al banquillo caliente y parece que ahora para quedarse, pero cuidado, no todo lo de casa funciona, sino que le pregunten a Ayestarán.

Pero Voro se encuentra con un problema para afrontar el partido ante el Celta, sin entrar en el poco tiempo de preparación del que dispuso, su defensa está en auténtico cuadro. Ni Mangala, ni Aderlan Santos, ni Garay; tan solo Cancelo, Montoya y Siqueira serán los defensores de la primera plantilla y deberá hacer alguna virguería para que su defensa sea competitiva. Parejo vuelve a la convocatoria tras sus polémicas vacaciones y a pesar de estar con pie y medio fuera del Valencia, disfrutará de minutos. Llama la atención los seis canteranos con que el Valencia cuenta para este partido (Sivera, Rafa Mir, Javi Jiménez, Sito, Lato y Carlos Soler), este último, dejando buen sabor de boca con grandes actuaciones en el final de año. Voro tiene una papeleta dura por delante, y el fuego valencianista parece no apagarse con un simple extintor. Una derrota podría hacer mucho daño al aficionado ché.

Que empiece la pirotecnia

El Celta viaja a Mestalla con un objetivo: plantar fuego a un rival que se consume por las llamas. Ya sea con mechero, cerilla, bidón de gasolina, pero teniendo cuidado de no acabar tropezando y cayendo en la pira. El Celta de Vigo no carbura todavía, le falta una pequeña chispa para arrancar y la Copa del Rey es una competición que gusta en casa Celta. Por ello los pupilos de Berizzo viajan con toda la pólvora, a excepción de los lesionados Beauvue, Planas y un Orellana que no se recuperó a tiempo. Tampoco estará Sergi Gómez por un proceso febril y los descartes Lemos y Naranjo a los que se les busca equipo en este mercado invernal.

El rival es propicio para recuperar confianza. Ya fue vencido en Balaídos por 2 goles a 1 y la espantada de Cesare Prandelli los obliga a comenzar de nuevo. El goleador Aspas sí será de la partida para seguir donde lo dejó en 2016: marcando goles y ayudando al equipo a encontrar esa mejoría que parece que se resiste. Un partido de 180 minutos que comienza en Valencia y que puede acabar enterrando al equipo perdedor de la eliminatoria, con el Celta en el papel del pirómano.