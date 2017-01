El Celta remata al Valencia

Google Plus

Por si tuviera pocos problemas el Valencia, el Celta le ha sumado uno nuevo. La única competición que le estaba dando alegrías al conjunto ché, parece que llega a su fin para ellos. Partido muy serio del Celta, claro dominador del partido desde el principio. Además desde bien pronto se puso por delante en el marcador y con una ventaja abultada. El Valencia mostró una imagen acorde a la situación que aprovecha, solo fue capaz de crear peligro cuando el Celta se lo permitió.

Comienzo ideal

El partido empezó de la mejor forma posible para el conjunto dirigido por Eduardo Berizzo. El Valencia salió con dudas y muy frágil atrás, algo que supo aprovechar el Celta a la perfección. En la primera llegada de los vigueses al área rival, Jimenez derribó al Tucu Hernández y el colegiado señaló la pena máxima. Un penalti algo dudoso, que la grada che protestó. Iago Aspas fue el encargado de transformarlo, engañando Jaume, que se tiró al lado contrario. No bajó el ritmo el Celta, que salió muy enchufado al encuentro a diferencia de su rival, y en su segunda llegada con peligro sumó su segundo tanto al casillero. Bongonda fue el autor del tanto. Él mismo recuperó un balón en la frontal del área valencianista al robárselo a Cancelo y finalizó con su pierna izquierda. Tres minutos después, en una contra el Celta anotó el tercer gol tras una jugada colectiva que terminó con un centro raso al área que remató Wass sin oposición. El Celta dejaba el partido casi sentenciado en apenas 19 minutos de juego.

Sin embargo, el Celta no terminó de hacerse con el control del encuentro. Impreciso en algunos pases, los de Berizzo permitieron que el Valencia pudiese recortar distancias. En varias ocasiones llegó el equipo valencianista con peligro a la portería de Sergio, pero sin suerte de cara a portería. El Valencia muy castigado por la situación que atraviesa más allá de los terrenos de juego, se vio en todo momento controlado por el Celta y solo capaz de crear peligro cuando el Celta se lo permitía.

Gran partido el de Daniel Wass ante el Valencia, al igual que Bongonda, que firmó también una gran actuación. Foto: VAVEL

Segunda mitad más disputada

Salió muy bien el Celta tras el descanso y dispuesto a aumentar la ventaja en el marcador. Por su parte el Valencia seguía desecho e incapaz de rehacerse ante el mazazo de la primera mitad. Con Mestalla pitando y el Celta viniéndose arriba con un gran Bongonda por banda y un omnipresente Daniel Wass tanto en el centro del campo como en ataque, el partido parecía que iba a acabar mucho peor, si cabe, para los chés. Sin embargo un error de Cabral en una devolución a Sergio, que cometió penalti sobre Rodrigo y que anotó Parejo, permitió que el Valencia y Mestalla se vinieran arriba. El gol, que no significaba mucho en el resultado global, dio sin embargo un empujón anímico al Valencia. Esto sumado a la particular y característica desconexión que sufre el Celta cuando recibe un gol en contra, dio alas al Valencia, que se vino arriba en busca de la gesta. El Celta dio durante unos minutos la imagen de un equipo perdido por el terreno de juego incapaz de frenar las embestidas valencianistas, que llegaban jugada tras jugada, poniendo en serios riesgo la portería de Sergio. Berizzo, consciente de que el partido se podía complicar, movió ficha desde el banquillo. Sacó al terreno de juego a Guidetti en lugar de Iago Aspas, y retrasó la posición de Wass al centro del campo. Con Guidetti en punta, el Celta tuvo más facilidades para dormir balones en el centro del campo. El equipo de Berizzo consiguió hacerse poco a poco con el dominio del balón, y el Valencia cesó en sus ataques. Tras unos minutos de tranquilidad con dominio del Celta, Marcelo Díaz filtró un gran pase largo a la banda, que atrapó Bongonda, quien asistió con un gran pase al hueco a Guidetti, que no perdonó ante Jaume, a quien regateó para luego rematar a portería vacía y sentenciar así el encuentro y casi la eliminatoria.

Los minutos finales fueron ya más tranquilos con un Valencia descosido por todas partes, y con un Celta dominador, que durmió el encuentro hasta llevarlo al pitido final. Eliminatoria casi sentenciada para los de Berizzo, que hunden todavía más al Valencia, que atraviesa una crisis de la que le costará salir. La vuelta, el jueves a las 19 horas en Balaídos, un partido que se presenta, a priori, como un trámite para pasar a los cuartos de final para el Celta.