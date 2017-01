Wass: "Todo el equipo está a un buen nivel físico"

Imagen: VAVEL

Tras el entrenamiento matutino que tuvo lugar en las instalaciones deportivas de A Madroa, Daniel Wass atendió a los medios de comunicación un día después de la aplastante victoria al Valencia (1-4) en Mestalla pero prefirió no hablar mucho de este tema y darle mayor importancia al encuentro liguero frente al Málaga de los próximos días. “Estamos contentos por la victoria pero lo más importante ahora es el Málaga, no pensamos en nada más que en el partido del domingo ”, comentó el danés.

“Los próximos partidos de Liga en casa son muy importantes. Necesitamos ganarlos. Todo el equipo está a muy buen nivel físico”, insistió resaltando la importancia que tiene la liga para ellos, por delante de la Europa League y la Copa del Rey, dónde en el caso de conseguir algo inesperado pondrían todas sus fuerzas en ella

Wass se mostró “muy feliz” por su participación en la victoria celtista con un gol y no dio por resuelta la eliminatoria a pesar de parecer un resultado definitivo. "Es una ventaja importante pero en el fútbol nada es imposible. Claro que 1-4 es un resultado muy difícil para el Valencia pero aún queda el partido del jueves y todo puede pasar", reconoció.

Durante el partido en Mestalla ocupó la posición de extremo derecho junto a Iago Aspas y Bongonda arriba. Su partido fue bastante bueno con constante participación en el juego celeste y su papel en el partido no le resultó nada incómodo a pesar de tener un rol diferente al de otros extremos. “Si el míster dice que tengo que jugar en la banda derecha, pues juego en la banda derecha. No hay ningún problema por eso. Yo no soy un extremo de buscar el uno contra uno, a mi me gusta más tener libertad y moverme por todo el campo”.