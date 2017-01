Reparto de puntos sobre la bocina

Google Plus

Comenzaba la segunda vuelta del campeonato en la Segunda División B y el Celta B recibía a una UD Mutilvera con muchas bajas en el conjunto de Jáuregui. Los navarros, en puestos bajos de la tabla necesitaban una victoria que aliviaría su posición en la tabla. Enfrente, el conjunto de Alejandro Menéndez, los locales que están cuajando una excelente temporada peleando por los puestos altos de la clasificación con Cultural Leonesa, Rácing de Santander y Pontevedra, se plantaban en Barreiro con las sensibles bajas en defensa de Diego Alende y en el centro del campo del Quaterback portugués Gus Ledes.

Los gallegos, con un fútbol combinativo, con una delantera espectacular formada por Borja Iglesias y Hicham y en puestos altos de la tabla contra la Mutilvera, equipo de zona baja, con sensibles bajas y con un juego ramplón y simple, basando su fútbol en la fortaleza defensiva. Ante estos datos, a los locales se le presentaba una oportunidad de seguir la estela de los grandes de la categoría, pero pronto se vio que los puntos había que sudarlos. Ante el dominio celeste se encontraba un equipo navarro muy bien plantado en defensa, cerrando espacios por dentro y aprovechando las jugadas a balón parado para hacer daño. Cada equipo, con su estilo, estaba cuajando un gran partido, hasta que los visitantes bajaron el ritmo defensivo en la primera mitad y comenzaron las ocasiones para los celestes. La primera, clarísima, de Borja Iglesias que a placer no logra impactar correctamente el esférico y sale desviado cuando se cantaba el gol en la grada, y la segunda de Juan Hernández tras una buen contragolpe llevado por Hicham. Sin goles, el partido llegaba al descanso.

Va de golazos

Al menos por parte del Mutilvera. No tardó mucho la lata en abrirse con uno de esos goles que dejan con la boca abierta. Pierde Borja Fernández el balón ante Eder en medio campo, y el jugador navarro conecta un disparo desde su casa para sorprender a Iván Villar, a Barreiro y hasta a sus propios compañeros de equipo. Los navarros, con su fútbol simple, se ponían por delante nada más iniciar la segunda parte. Se volcaron los de Menéndez en ataque para conseguir rápidamente el empate, pero su letal delantera no tenía el día de cara. Borja Iglesias no estaba en modo goleador como acostumbra y eso lo notó el conjunto celeste, que vivió de las genialidades de Brais Méndez, de lo mejor del partido. Un fuerte disparo desde la frontal del área del joven vigués pudo ser el empate pero el cancerbero visitante Eduardo se lució con una gran parada.

Tanto fue el cántaro a la fuente, que se acabó rompiendo con una gran jugada de Juan Mera. Regatea en el área y pase de la muerte para que Borja Fernández empuje el balón al palo largo y ponga el 1-1 en el marcador. Justo y merecido premio el del empate para los locales que seguirían buscando la victoria, pero de nuevo volvería a golpear la Mutilvera. Contra llevaba por Sebas que, cercano al área, no se lo pensó dos veces y pegó un zurdazo que sorprendió a Iván Villar colándose en la portería. Se ponían los visitantes por delante a falta de 10 minutos tras sufrir tanto acoso y derribo local en la segunda parte.

Faltaría por aparecer el killer Borja Iglesias. Parecía que no era su día, que todos sus remates no encontrarían puerta y que se iría a casa frustrado por no conseguir su ansiado gol. Pero en el 93´le brindó el destino una última oportunidad. Serie de rebotes que acaba dejando al goleador celeste solo en el borde del área, y con pierna derecha colocaba el balón lejos de Eduardo para empatar el partido. A pesar del dominio celeste, justo reparto de puntos, puesto que cada equipo fue firme a su estilo y consiguieron llevar a cabo su fútbol. El Celta B sigue persiguiendo a los grandes Cultural Leonesa y Santander mientras que la Mutilvera peleará con coraje hasta la última jornada por mantenerse en la categoría de bronce.