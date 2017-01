Mercado de Fichajes: Rossi

Google Plus

Rossi durante su presentación // Fuente: La liga

Giuseppe Rossi llegó a Vigo con la difícil tarea de hacer olvidar a Nolito, tres meses más tarde su situación en el club es delicada. No está contando para Berizzo y el jugador empieza a plantearse su salida en este mercado invernal.

Cierto es que recientemente Rossi ha confirmado que su deseo es el de quedarse en Vigo y poder disputar la Champions con el club gallego, pero la falta de oportunidades que está recibiendo plantean muchas dudas sobre su futuro. Y si la situación ya genera dudas sobre la continuidad del futbolista, las ofertas desde EEUU no paran de llegar, clubes como Montreal Impact o Chicago Fire se han interesado por el atacante celeste.

Y quien más sabe sobre el futuro del futbolista es su representante, Andrea Pastorello, que no entiende la situación del jugador en el club. Tras haber firmado el pasado verano con la vitola de jugador titular, el representante ha confirmado que debe sentarse a hablar con el Celta, pero que de momento el atacante italiano no ha valorado las ofertas de los clubes estadounidenses. Ha comentado que el jugador se encuentra bien físicamente y que está para jugar, pero que necesita tener minutos para coger el ritmo de la competición. Esta queja viene después de que Rossi no haya disputado ni un minuto en el último encuentro ante el Málaga. En el minuto 65 de ese encuentro, Berizzo decidió sustituir a Guidetti, con el resultado a favor y el encuentro sentenciado, prefirió dar entrada a Pape Cheikh antes que a Rossi.

Esta semana va a ser clave para conocer el futuro del jugador, el celta recibe al valencia en la vuelta de la copa del Rey, la eliminatoria está sentenciada y sólo una hecatombe impedirá que el club gallego acceda a los cuartos de final, habrá que ver si Berizzo da una oportunidad al delantero italiano, de no ser así, será una señal de que el entrenador no cuenta con él. Quizás el sueño celeste de Rossi termine demasiado pronto.