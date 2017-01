Celta de Vigo - Valencia CF: puntuaciones del Celta, vuelta octavos de final de la Copa del Rey

Imagen: RC Celta

Muchas rotaciones en una eliminatoria ya resuelta tras el partido de ida en el que el Celta superó con bastante claridad a un Valencia sin corazón. El Valencia salió con un equipo plagado de suplentes y algún que otro canterano mientras que el Celta mantuvo algunos de sus jugadores titulares.

La primera parte comenzó con un encuentro bastante igualado que poco a poco fue controlando el Celta con un Pione Sisto muy activo que provocaba mucho peligro pero que no fue suficiente para amenizar un partido sin claras ocasiones. En la segunda todo cambió, dos goles en menos de tres minutos revolucionaron el partido que poco tardó en volver a su ritmo inicial. Con el empate en el marcado, Pione Sisto anotó un golazo de falta para desnivelar el marcador y dar el broche final a una gran eliminatoria por parte del Celta.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar).

Berizzo

7| El técnico argentino decidió darle minutos a los menos habituales en el ataque, lo que era de esperar, dando descanso a los jugadores como Aspas o Guidetti de cara a los próximos partidos de liga. Sin confiarse, puso sobre el campo a jugadores más usuales en la zona del mediocampo y la defensa. Finalmente consiguió la victoria a pesar de no ser lo que más buscaba del partido.

Sergio

7| Tras una primera parte en la que no tuvo que aparecer, la segunda fue completamente diferente para él. Tuvo que ajustarse los guantes para frenar los tiros valencianistas. Poco pudo hacer en el gol del Valencia, ya que el jugador rival se plantó uno contra uno y acabó superándole.

Roncaglia

7| El lateral resolvió con solvencia los ataques valencianistas por la banda izquierda, con continuas incoporaciones al ataque y muy participativo en las salidas del balón dando siempre un apoyo. Gran partido en todas las facetas.

Cabral

6| Un partido muy discreto del centra argentino que no ha tenido que intervenir mucho ya que el Valencia no ha causado muchos peligros en ataque. Bastante tranquilo y muy bien posicionado a lo largo de todo el encuentro, sin nada que hacer para hacer el gol rival.

Sergi Gómez

6| Superó con creces en todas las jugadas defensivas hasta su fallo en la salida de balón cediéndole el balón al delantero rival, que se quedó solo ante Sergio y empató el encuentro. Sin mucho trabajo a lo largo del partido.

Jonny

7| El partido del internacional sub21 fue aceptable tanto en ataque como en defensa. Al no tener mucho peligro en su banda se animó en numerosas ocasiones a sumarse al ataque celtista, llegando a tirar a puerta en alguna ocasión. Un encuentro de los que le gustan, pudiendo jugar con libertad.

Radoja

6| La falta de compañía de Daniel Wass en el mediocentro se vio reflejada en el juego del serbio, que estuvo mucho más ausente durante los 60 minutos que estuvo sobre el campo. Muy acertado a la hora del pase pero le faltó más protagonismo en las jugadas celestes.

Pablo Hdez.

6| Al igual que a Radoja le ha faltado asociarse con su fiel compañero Wass. Bastante seguro en el medio, cortando en varias ocasiones los ataques del Valencia, pero no destacó como suele hacer en otras ocasiones.

Señé

6| Se situó en la mediapunta celeste y su partido no fue del todo malo a pesar de que no destacó mucho en las jugadas del Celta. Continuamente dando apoyos para desatascar el juego y cambiar el sentido del juego. No ha desaprovechado la oportunidad aunque no le servirá para mucho.

Pione Sisto

8| Muy participativo, cayendo en muchas ocasiones al centro para recibir, constantemente en contacto con el balón y causando peligro constante por su banda, el mejor del partido de largo. Para finalizar, en los últimos minutos mandó al fondo de las mallas un diparo de falta que el mismo había provocado. Se reivindica el danés.

Lemos

5| Partido muy discreto del joven jugador que no aportó casi nada al ataque celeste. Muy perdido en el campo a lo largo de todo el partido, en el que demostró que no está capacitado para jugar de extremo, por lo que tendrá que intentarlo en la posición de lateral.

Rossi

7| Comenzó el partido muy ausente, pero a medida que pasaban los minutos se iba notando más su presencia sobre el verde. Sin muchas ocasiones en la primera parte, llegó a la segunda y con un gran derechazo desde el borde del área consiguió abrir el marcador cruzando el esférico al palo derecho del portero.

Marcelo Díaz

6| El jugador chileno entró en sustitución de Radoja y su aportación fue prácticamente la misma, muy seguro en el pase y controlando el juego del equipo.

Pape Cheick

S.C.| El joven canterano jugó apenas 15 minutos y no tuvo ocasión de aparecer en el encuentro con el partido ya en sus últimas en las que ambos equipos habían firmado el empate.

Wass

S.C.| Mucho menos jugo el danés, que fue el sustituto del 'Tucu' Hernández y apenas tocó el balón, sin oportunidad de crear algo de peligro al equipo ché.