Jozabed, primer refuerzo celeste

Foto: RC Celta

La llegada del hispalense se valora como un jugador que, a priori, viene simplemente a reforzar la medular, y sobre todo, la mediapunta. Una posición en la que los celestes no cuentan con demasiados efectivos. El sevillano le dará ese plus que a veces necesita el cuadro de Berizzo, puesto que es un centrocampista con gol, mucho gol.

Trayectoria



Ciñéndonos en su trayectoria, toca destacar sus inicios en el Sevilla Atlético, filial del Sevilla FC. Al formarse en el club de su ciudad, salió en busca de nuevas experiencias a ciudades como Ponferrada, o Jaén. Tras su paso por la Ponferradina y el Real Jaén, respectivamente, vio la oportunidad de fichar por un conjunto de mayor entidad, como lo es el Rayo Vallecano.

El andaluz disputó su primera campaña con los madrileños, en Segunda División pero no tardaron en subir a la máxima categoría del fútbol español. En Primera División, en línea ascendente y de manera paulatina, fue cogiendo galones en la plantilla, y comenzó a ganarse la confianza se su técnico, que por aquel entonces, era Paco Jémez. El curso pasado le sirvió para explotar de manera definitiva y sobre todo, para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas ofensivos a nivel nacional. En la temporada 2014-15 se convirtió en el mediocampista más goleador de las cinco grandes ligas, logrando marcar diez tantos en 27 partidos en la competición doméstica. Este verano al ver que su equipo se iba directo al infierno de Segunda, hizo las maletas y puso rumbo a la Championship, concretamente al Fulham. Su traspaso le rondó los 4 millones de euros, pero parece haber fracasado en su aventura por las islas británicas, y al ver el interés de los gallegos sobre él, puede que no haya dudado demasiado.



Cualidades



Jozabed es más que un simple centrocampista. Es un jugador acostumbrado a sumarse al ataque siempre que lo ve oportuno, y eso ha hecho que sus entrenadores opten por adelantar su posición. Con Paco Jémez en el banquillo de Vallecas, se vio reconvertido en un mediapunta, enganche, segundo delantero, falso delantero... como lo quieras denominar. El caso es que su puesto en el once sufrió una pequeña metamorfosis, y no fue en vano, puesto que el equipo se benefició y mucho, de ese factor. Si algo se puede destacar del sureño, es su olfato goleador, y su buen posicionamiento en el área, además de hacer una labor impecable en la medular del terreno de juego, donde también distribuye el juego y hace jugar a los suyos. No obstante, el ex del Rayo, puede actuar en varias posiciones sobre el césped, y así es como lo ha venido demostrando.

La afición espera que lo haga igual de bien el combinado vallecano, y que su regreso a España le sirva para reivindicarse, y volver a ser el de antes.