Análisis táctico del Celta-Alavés

Jugadores celebrando el gol de Radoja // Fuente: Sport

Acabó la jornada 18 para el Celta, su enfrentamiento contra el Alavés resultó más complicado de lo que se podría presuponer en un principio, y seguramente el resultado sea de lo mejor que se lleva el club gallego de este encuentro. El Alavés no vino de turismo a Vigo, ni reservó nada para su enfrentamiento de copa de esta semana (miércoles ante el Alcorcón), es más dio la cara en todo momento, se plantó en el césped de Balaídos a llevarse los tres puntos y con las ideas muy claras de cómo debía hacerlo.

Comenzaron los dos equipos titubeantes, con demasiadas imprecisiones y pérdidas de balón incomprensibles, el Celta lo intentaba a través de Wass, Berizzo optó por liberarlo un poco de tareas defensivas colocando detrás de el a Radoja y Marcelo Díaz, pero el centrocampista Danés no se encontraba cómodo en el encuentro y no lograba combinar con claridad con el resto de compañeros. Los minutos pasaban y el Celta empezó a abusar del balón en largo, casi siempre para que Guidetti fuera a la guerra contra los centrales del Alavés. La presión del conjunto vasco ahogaba las líneas de pase celeste, salían a la presión muy organizados y siempre en bloque, eso provocaba una desconexión total entre el centro del campo y la delantera. Los minutos seguían avanzando y el celta empezó a encontrar una solución sencilla a un partido que se le estaba complicando por momentos, esa solución fue Bongondá, el jugador desbordaba con facilidad en banda izquierda y el conjunto gallego empezó a buscarle con más insistencia. Dos incursiones del joven extremo provocaron sendas tarjetas amarillas para los jugadores del Alavés Fermía y Feddal, que no fueron capaz de frenarlo a tiempo.

Y si Bongondá era un puñal en la banda izquierda del Celta , curiosamente otro Theo lo era en la del Alavés , con Deyverson muy solo en ataque el equipo de Pellegrino recurrió a su lateral para hacer daño al conjunton gallego. Cada vez que el Alavés salía lo hacía de forma rápida, intentando descolocar al conjunto gallego y que no le diera tiempo a posicionarse en defensa, esto le fue dando resultados, Theo incansable en banda durante todo el encuentro, subía cuando el conjunto vitoriano tenía el balón, Aspas no le seguía y Díaz no leía la jugada a tiempo para cubrir sus incorporaciones, y en una de esas incursiones Cabral tuvo que salir a corregir, llegó tarde y se llevó la tarjeta amarilla.

Los minutos fueron pasando pero las ocasiones claras no llegaban, una de Aspas para el celta, que estuvo muy vigilado todo el encuentro, y otra de Guidetti tras tocar el propio Iago de cabeza fueron los acercamientos más peligrosos a la meta de Pacheco.

La segunda mitad comenzó con los mismos onces, pero el partido cambiaría en el primer minuto, una buena combinación entre Wass y Aspas, provocaría una falta de Faddal que le costaría la segunda tarjeta amarilla. Tras la expulsión el Alavés se echó atrás, Pellegino sacó a Ibai y dio entrada a Alexis.

El Celta encontró espacios y dominio del balón, Berizzo introdujo a Jonny por Cabral, con la intención de buscar más profundidad en banda izquierda y a Rossi por Guidetti para refrescar el ataque. No salió del todo bien el plan del entrenador del equipo gallego, el Celta seguía sin llegar con claridad. Todo lo contrario le ocurría al Deportivo Alavés, sus llegadas si creaban peligro y en una de esas llegadas se plantó Theo solo delante de Rubén, el guardameta aguantó perfecto en el mano a mano y adivinó bien el disparo. Reaccionó un poco el celta que se volcó en ataque y obtuvo premio en el 89, pase a Radoja en el centro del área rival recorte y gol. Primer gol del jugador en Liga y 3 puntos importantísimos para el casillero celeste. Ahora toca preparar el partido de copa ante el Real Madrid.