Berizzo: "Nos vamos a medir al mejor equipo del mundo y necesitamos estar vivos en la vuelta"

Google Plus

Berizzo compareció ante los medios para analizar la eliminatoria y dejar claro su decisión respecto a Orellana. Foto: VAVEL

Con la polémica sobre que Berizzo decidiera apartar a Orellana del equipo en la palestra, el técnico argentino compareció ante los medios este martes para analizar el partido ante el Real Madrid, que supondrá la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Aunque la mayor parte de las preguntas en la rueda de prensa tenían como tema su decisión de apartar a Orellana del equipo y de no contar más con él, Berizzo también quiso analizar el partido y dejar claro que espera de él.

Hace unas semanas el técnico del Celta dejó claro que este año la copa era el principal objetivo del equipo. Una competición que le ilusiona y que espera ganar como técnico, ya que como jugador siempre se quedó a las puertas. Tras eliminar al Valencia con solvencia y sin ningún contratiempo, el sorteo deparó un enfrentamiento en cuartos frente al Real Madrid, seguramente el rival más complicado de todos, que hasta este fin de semana no conocía la derrota desde hacía 40 partidos. Pese a la dificultad del rival, Berizzo va a por todas y sacará a los mejores en el Bernabéu.

Berizzo cree que la receta estará en su valentía y en tener en cuenta que cuando terminen los 90 minutos quedarán pendientes otros 90. “Hay que saber jugar la eliminatoria, es un partido en el que el marcador importa, un partido que no termina en una noche”. Ha subrayado que el Real Madrid es un conjunto “letal y sólido” ante el que no se pueden permitir errores.

“Para ganar tenemos que defender bien y no desconectarnos nunca, ser valientes con el uso de la pelota. Nuestro plan nunca es dolo defender o atacar. Debemos tener riesgo cero y no encajar por errores propios”, ha señalado. No cree que la derrota de los blancos ante el Sevilla vaya a “afectar en nada”, mientras que a su equipo le ve “totalmente recuperado para el partido”.

La plantilla al completo viaja a Madrid con la excepción de Orellana sumada a la de Beauvue, que sigue en el parte médico. El "Toto" confirmó que Sergio será el guardameta titular para este partido y que el Tucu Hernández está totalmente recuperado y disponible para el partido.

Tema Orellana

Aunque la rueda de prensa tenía como objetivo analizar la eliminatoria de Copa, este terminó siendo un tema secundario, y es que casi todas las preguntas se centraron en las causa por las que Orellana había sido apartado del grupo. Berizzo quiso dejar clara su postura y las razones por las que había tomado tal decisión. “Decidí apartar a Orellana por una falta de respeto. Mi decisión es firme, por una falta inaceptable, y se lo comuniqué al club y está de acuerdo. Conmigo no pertenece al equipo más”, sentenció el “Toto”. “Una cosa es la disciplina y otra la falta de respeto. No ha habido disculpas, ni hacía falta”, ha dicho el Toto. “Le he comunicado mi decisión y se acabó el tema”.

Orellana saldrá del Celta en enero, tal y como lo ha confirmado Felipe Miñambres.

Tras las declaraciones de Berizzo, Felipe Miñambres salió a sala de presa para expresar la postura del equipo sobre este aspecto. Ha dejado claro que apoyan a Berizzo en su decisión. “Apoyamos el informe del míster. Hemos hablado con él. Dice que quiere lo mejor para el club y para él”, declaró. “El club ha decidido buscarle a Orellana una salida consensuada en enero. Buscaremos lo mejor, que sería una venta”, finalizó.

Se termina así el culebrón sobre el jugador chileno, que seguramente saldrá del equipo en este mismo mercado de invierno. Decisión que demuestra que Berizzo es quien manda en el vestuario del Celta, y que cuenta con el apoyo total de la directiva en sus decisiones acerca de la plantilla, como también se demostró con la salida de Naranjo la semana pasada, jugador que no contaba para Berizzo.