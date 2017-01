Google Plus

Diego Pampín, sueños celestes | Imagen: Diego Varela Pampín

“Hace 4 años hablábamos de Santi Mina, hace 3 años de Brais Méndez, hace 2 años de Pape Cheikh, y hoy podemos hablar de Diego Pampín”, comentaba Daniel Vans, cofundador de Canteira Celeste, página web dedicaba a cubrir de una forma excepcional toda la actualidad de la cantera del Celta de Vigo. La verdad, es que razón no le falta. Aún así, no hay que someter a un jugador tan joven a una presión excesiva, pero los elogios no deben faltar ante los éxitos cosechados hasta el momento.

Diego Pampín llegó a las filas del Celta de Vigo procedente del Victoria en el verano de 2014, tras cumplir su etapa como infantil y firmar una temporada de ensueño en la que marcó 42 goles en 35 partidos que a su vez le sirvieron para convertirse en el máximo goleador de la Liga. Dos de esos goles sirvieron para ganar 2-1 en la final de la Copa Gallega Infantil al Deportivo de la Coruña.

A partir de ahí, directo al mejor Cadete B de la historia bajo el mando de Jorge Cuesta gracias al buen ojo de Toni Otero. Ya en edad Benjamín en el Ural, combinaba su posición en el centro del campo con una de las que suele ocupar actualmente, la banda izquierda. En la misma temporada 2014/2015, “le dio tiempo” a debutar con juveniles, llegando a jugar incluso de lateral izquierdo a un gran nivel y metiendo hat-tricks.

La temporada pasada, recibió la llamada de la selección española sub-16 como recompensa a su gran trabajo enrolado en las categorías inferiores del club olívico. Esta, como jugador del Juvenil División de Honor ha sido convocado en varias ocasiones por Santi Denia para jugar con la sub-17, en la que comienza a asentarse en el esquema del seleccionador.

En el primer partido que disputó, el coruñés marcó a los 4 minutos frente a Irlanda del Norte. En esta última convocatoria, jugó 70 minutos contra Italia en Mahón (Menorca) y ofreció un alto nivel a los más de 2.500 espectadores congregados para presenciar el encuentro. Algún que otro celtista, disfrutó todavía más de su juego: activo en banda izquierda y derecha, contando con una muy buena serie de recursos para salir de la presión, combinando y realizando paredes con sus compañeros incluso de tacón y generoso en la ayuda defensiva.

Desde que metiese aquel golazo con su zurdita desde fuera del área por toda la escuadra ante el Dépor en la final con el Victoria, ya ha vivido todo tipo de experiencias. Y todas ellas, le servirán para ir quemando etapas y quien sabe, si llegar a jugar asiduamente en Balaídos.