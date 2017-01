Pione Sisto progresa adecuadamente

Imagen: La Liga

Escasos tres meses le han hecho falta a Pione Sisto para demostrar a Eduardo Berizzo la calidad existente en sus botas. Fichaje caro para el Real Club Celta de Vigo el de este joven de 21 años que obligó al club a desembolsar 6,7 millones de euros en su fichaje, dinero casi amortizado en las actuaciones del jugador hasta la fecha

A pesar de no encontrarse en el once de gala del “Toto” en el último partido demostró su efectividad y su desborde en el ataque.



Partido complicado para el conjunto celeste con tan sólo tres titulares en el terreno de juego obligando a los no habituales a dar la talla, y esto fue lo que hizo Pione. La banda izquierda le sienta de lujo, y la calidad de sus botas lucida en el partido de ayer fue solo un espejismo de lo que puede dar al Celta de Vigo el internacional danés.



Lucidez y desborde era lo que hacía falta al conjunto gallego en ataque en el campo de la Real Sociedad y así fue. Con regates vertiginosos y velocidad en la carrera, Sisto dejo sentada a la defensa de la Real Sociedad en varias ocasiones.



Una vez más se hizo patente que entre los titulares del Celta y algunos suplentes no hay tanta diferencia, detalle que otorga a Berizzo una bombona de oxígeno ante la dificultad de calendario en la que se encuentra el conjunto vigués.



En sus primeros meses de estancia en Vigo el extremo izquierdo ha gozado de nueve partidos como titular en la Liga Santander y cuatro en Europa League. En total en las dos competiciones ha sumado un total de 1289 minutos. Buenos números para un fichaje que casi no ha necesitado tiempo de adaptación a este Celta que da buenas sensaciones a pesar de la derrota en Anoeta, antes del partido de vida o muerte en el estadio de Balaídos frente al Real Madrid.