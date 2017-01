Berrizo: "Nos ganamos el derecho a soñar"

Berizzo dando instrucciones a sus jugadores en el Santiago Bernabeu (foto: Laliga)

Eduardo Berizzo ha salido en rueda de prensa en la previa de uno de los partidos de la temporada, y es que no todos los días se tiene la oportunidad de ganar a un Real Madrid herido. Lo hará sin el Tucu Hernández que, en palabras del míster, está "imposibilitado de jugar". Este partido es un premio para la temporada que está cosechando el Celta de Vigo, que ve como en las últimas temporadas la Copa del Rey está siendo una de sus competiciones predilectas: "Hemos conseguido eliminar al Murcia, eliminar al Valencia y nos ganamos el derecho a soñar por tumbar mañana a un gigante como el Real Madrid".

Para el partido de vuelta, el técnico local sabe perfectamente cómo plantear el partido ante el Madrid: "Tenemos un plan definido de juego que es recuperar el balón lo más arriba posible". Una estrategia que Berrizo ha inculcado a sus jugadores desde su llegada y dota al equipo de cuerpo y estilo propio, y eso no va a cambiar en el próximo partido, por ello no cambian "según rivales, casa o fuera" afirmaba el entrenador celeste.

Pero no se fía del Real Madrid ni de las bajas que afronta el equipo de la capital, sino que sigue dando la vitola de favorito al equipo de Zidane: "Nuestro rival intentará remontar, es el favorito en la eliminatoria, es el Real Madrid y nos esperamos un Madrid necesitado en el resultado pero igual de peligroso en el trámite". Afirma que juegue quien juegue en el equipo rival, su "diseño de partido es el mismo". Alaba también la posible reacción del equipo rival, sobre todo en jugadas de estrategia: "El balón parado del Madrid es un balón importante, han ganado partidos así, han ganado finales así y no descubro nada de jugadores como Varane o Ramos en ese aspecto". Raphael Varane será un problema menos pues no jugará en Balaídos al no ser incluido de la convocatoria madridista.

Para cerrar la eliminatoria, Berizzo pide el apoyo de la afición, clave en la buena andanza del equipo esta temporada: "Todos los partidos que los hemos ganado los hemos ganado juntos, y el de mañana será una prueba más para todos. La afición está conectada con su equipo, lo respalda, lo quiere y el de mañana es un partido que debemos de ganar entre todos".