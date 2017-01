Berizzo quiere 'trepar'en la tabla

Google Plus

Berizzo en el área técnica. Foto: La Liga

El técnico argentino del Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de este sábado entre el Leganés y el conjunto celeste, que tendrá lugar a partir de las 20:45 horas.

La mayor parte de las preguntas de los periodistas estaban relacionadas con el sorteo de Copa del Rey, que ha deparado un Celta de Vigo vs Alavés en semifinales. Berizzo ha recalcado que no será una eliminatoria fácil, pero que tienen el partido de Liga como referencia. "El Alavés es un equipo bien ordenado, bien estructurado, que nos costó abrir y al que vencimos con mucha paciencia", apuntó el técnico argentino. Berizzo no se mostró satisfecho tras el sorteo, ya que lo que él deseaba era jugar la vuelta de la eliminatoria en Balaídos, por lo que el resultado de la ida debe mantenerlos vivos dijo.

Respecto al partido de Liga ante el Leganés, explicó que serán bajas Wass, por unas molestias tras el partido ante el Real Madrid, y Iago Aspas y Roncaglia por decisión técnica, pensando en la ida de las semifinales del próximo jueves. Berizzo recuerda la primera derrota en Liga, ante el Leganés, y por eso advierte de los peligros del conjunto madrileño: "El de mañana es un partido ante un rival que nos ha vencido, que en su campo es muy fuerte, que nos exigirá un ejercicio futbolístico muy bueno, así que encontrar la mejor formación mañana para ganar el partido".

Además, ha dado especial importancia a este encuentro ya que la acumulación de partidos y el calendario que se avecina es complicado: "Para nosotros es un partido muy importante, porque nos permitiría trepar en la tabla, y luego vamos a afrontar dos partidos muy difíciles, contra el Atlético y Real Madrid". Por último, Berizzo ha dejado claro que no quiere que sus futbolistas se distraigan tras haber eliminado al Real Madrid o tras conocer que su próximo rival es el Alavés, por eso apuntó lo siguiente: "Creo que debemos imaginar nuestra capacidad de vencer al rival, independientemente de la atmósfera, de lo pasado y de lo futuro".