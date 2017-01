Partido Leganés vs Celta en vivo y en directo online en La Liga 2016

Google Plus

Toda la información del encuentro puedes encontrarla en la previa del partido entre Leganés y Celta.

El último encuentro entre madrileños y vigueses se corresponde a la primera jornada de la actual temporada y que acabó con victoria (0-1) para los pepineros, tras un mal partido de los de Berizzo.

Foto vía: La Liga

El encargado de dirigir el encuentro será Trujillo Suárez, perteneciente al Comité de Árbitros de Tenerife. Tras siete temporadas en Segunda División, donde dirigió 105 partidos, consigue el ascenso a Primera División de España junto al colegiado andaluz José Luis Munuera Montero y al colegiado riojano Daniel Ocón Arráiz. Debutó el 11 de septiembre de 2016 en Primera División en un Granada Club de Fútbol contra el Sociedad Deportiva Eibar (1-2).

LFP

El partido se disputará en el Estadio Municipal de Butarque, con una capacidad para 10.958 espectadores, tras su ampliación en el pasado verano.

La noticia de esta semana la protagonizó el equipo vigués al empatar en Balaidos con el Real Madrid (2-2) y por consiguiente, la eliminación del club madrileño. Una proeza que dio la vuelta al mundo y que será recordada por el celtismo.

Durante la semana se ha relacionado a Alberto Bueno con el equipo madrileño, otros nombres que han sonado son Tito y José Rodríguez.

Foto vía: laliga

La defensa del equipo madrileño tendrá que estar pendiente de Pione Sisto, que a pesar de que no está contando con muchos minutos, realizó un muy buen encuentro contra la Real Sociedad, siendo el mejor del partido por el equipo de Berizzo y poniendo en dificultades a la defensa vasca.

Foto vía: VAVEL

El gran peligro del Leganés es Guerrero, el delantero del equipo pepinero es la referencia del equipo con 3 goles en 13 partidos, y sus compañeros lo buscarán para mandarle balones y que pueda empujar, al menos uno, al fondo de la red.

Vavel

Por rueda de prensa también pasó el técnico del Celta, Eduardo Berizzo, donde aseguró: "El Leganés en su campo es muy fuerte. Nos exigirá un ejercicio futbolística muy bueno. Independientemente de la atmósfera y de lo pasado, necesitamos ganar al Leganés para seguir trepando en la tabla". Berizzo confirmó que volverán las rotaciones ya que "la gasolina la tenemos porque nos nutrimos de una gasolina que tiene que ver con la ilusión, con la ambición y con el compromiso que traspasa la frontera profesional y se vuelve personal", declaró el argentino, para quién "el gran mérito" de que su equipo siga "vivo" en las tres competiciones -Liga, Copa y Europa League- tiene que ver con "el esfuerzo" de sus futbolistas.

Foto vía: VAVEL

En la rueda de prensa previa al partido Asier Garitano, entrenador del Leganés comentó: "Vamos (al partido) con la misma ilusión con la que fuimos a Vigo. Lo estamos haciendo bastante bien pero queremos todavía ser mejores de lo que lo hemos sido en la primera vuelta. Por lo menos ese es el objetivo que tengo yo marcado. Me espero el mejor Celta porque es un gran equipo con una gran plantilla. Creo que está haciendo una temporada sensacional y me espero lo mejor. La exigencia para nosotros desde que empezó la temporada es máxima y ahí no cambiamos. Necesitamos ir al máximo cada partido para tener opciones. Viene el Celta, es una oportunidad más para sumar".

Hasta el momento madrileños y gallegos solo se han enfrentado en tres ocasiones, dos en Copa del Rey y una en liga, ya que esta es la primera vez que están en la máxima categoría. En copa se enfrentaron en el año 2001, con el primer partido en Butarque con victoria para los gallegos por 1-2, sin embargo, en la vuelta el equipo madrileño se impuso en Balaídos por 0-1. En la liga se enfrentaron en la primera jornada con victoria para los pepineros por 0-1.

El último partido como visitante fue en el Santiago Bernabeu en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey con el histórico 1-2. Los de Berizzo realizaron un partido magnífico en la parte defensiva, con un marcaje al hombre extraordinario y logrando marcar en las ocasiones que tuvieron.

En frente, el Celta de Vigo llega en octava posición con 27 puntos y a cuatro puntos de la Europa League. Tras la primera parte de la liga, el equipo vigués ha conseguido los tres puntos en ocho ocasiones, ha empatado tres partidos y ha perdido ocho encuentros. En ellos consiguió marcar 29 goles y encajó 33 goles.Los vigueses como visitantes solo han cosechado una victoria en liga, ha empatado en 3 ocasiones y ha perdido en 5 ocasiones.

Foto vía: La Liga

El último encuentro como local del Leganés fue contra el Athetic Club y acabó con empate sin goles en el marcador en un partido bastante igualado con ocasiones para ambos conjuntos.

El Leganés llega a este partido en la 17º posición con 18 puntos y a 5 puntos de los puestos de descenso, que actualmente ocupan Sporting de Gijón, Osasuna y Granada. En la primera vuelta el equipo madrileño consiguió ganar cuatro encuentros, empató en seis ocasiones y perdió nueve partidos. En todos esos partidos consiguió marcar 15 goles y encajó 31 goles. Como local ha conseguido ganar solo un partido, ha empatado en 4 ocasiones y ha perdido 4 partidos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Leganés-Celta de Vigo en vivo, perteneciente a la 20 jornada de la Liga Santander. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal de Butarque a partir de las 20:45 horas.