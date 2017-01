El Alavés no lo puso fácil en Balaídos

Google Plus

Imagen: La Liga

El pasado 15 de enero a las 16:15 se celebró el último encuentro que enfrentó al Real Club Celta de Vigo y al Deportivo Alavés. El partido se saldó con un 1-0 a favor de los locales gracias al tanto de Nemanja Radoja en el minuto 89’.

Partido muy igualado rodeado de una fuerte intensidad que no se vio reproducida en el marcador. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos la igualdad fue máxima pero a medida que pasaban los minutos la superioridad del equipo gallego se vio en aumento hasta terminar con el gol cerca del pitido final; todo ello sin olvidar el gran peligro ofensivo que desempeñó el equipo vasco.

La intensidad no se reflejó el marcador pero sí lo hizo en él acta arbitral de Meleno López. A pesar de ser un colegiado caracterizado por su facilidad a la hora de amonestar a los jugadores, fue capaz de superar las diez tarjetas: tres a favor del conjunto local y siete a favor de los visitantes entre las que figura la doble amarilla que recibió Feddal en el minuto 46’.

En cuanto al juego de los deportivistas consistió en una fuerte presión en la salida de balón del conjunto celtiña que dificultó el dominio del balón en medio campo por el que tanto destaca este equipo. A medida que avanzaba el partido la presión fue en descenso, lo que supuso una bombona de oxígeno que el Celta de Vigo supo aprovechar.

Como jugadores destacados es importante mencionar por parte del Deportivo Alavés a Deyverson, hombre de referencia en el ataque que supo dar verticalidad al equipo y acechar la portería rival. Por parte del Celta de Vigo, y casi como de costumbre, el indiscutible Daniel Wass firmó un partido brillante aunque por su perseverancia Radoja mereció el MVP. Jugador discreto, similar a Busquets en el F.C.Barcelona, que aún no había encontrado portería desde su llegada a Vigo a pesar de su enorme calidad.

En conclusión partido complicado para el Celta de Vigo en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que lo tuvo complicado para ganar en liga y tendrá difícil adelantarse en esta eliminatoria en la que debería llevarse un buen resultado.