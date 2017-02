Berizzo: "Hjulsager es ideal para el Celta"

Google Plus

Andrew Hjulsager en su presentación oficial como futbolista del RC Celta de Vigo. Fuente: celtavigo.net

Eduardo Berizzo ha comparecido ante los medios de comunicación en la mañana del miércoles 1 de febrero tras realizar el último entrenamiento del Celta de Vigo antes del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Deportivo Alavés (jueves 2 de febrero a las 21:00 h. en Balaídos).

Eduardo Berizzo ha dejado una frase para el recuerdo: "La Copa del Rey es un sueño que perseguimos. Las cosas para que sucedan, primero hay que soñarlas".

No hay convocatoria hasta el día del partido

El técnico argentino comenzó la rueda de prensa anunciando que la convocatoria no se decidirá hasta mañana jueves. Afirmó que cuenta con Daniel Wass para jugar de inicio, ya que está listo para ser titular tras sus problemas en el hombro que le impidieron viajar a Leganés.

Berizzo considera básico no encajar goles

Berizzo considera que: "Lo importante es no encajar goles y marcar algún gol. Tenemos que encontrar el equilibrio en el juego, tener paciencia y demostrar seguridad en el pase".

Sobre el rival, declaró: "Siempre intentamos apretar al rival lo más arriba posible. Sabemos que el Alavés es un equipo sólido y compacto, por lo que debemos circular el balón a las zonas despobladas del campo y aprovechar la velocidad de nuestros jugadores en ataque".

Respecto a la peligrosidad del Alavés: "Hay que prestar atención a sus laterales ya que se lanzan al ataque con mucha velocidad". Theo Hernández es un hombre clave en el ataque vitoriano, haciendo partidos de grandísimo nivel ante grandes equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, por lo que Berizzo sabe que el rival es poderoso por esa zona de ataque.

Berizzo: "No somos favoritos"

Berizzo considera que el Celta no parte como favorito en la eliminatoria: "No somos favoritos y ninguna noticia externa nos ha descentrado de cara al partido. Estamos serenos y calmados esperando que llegue el partido de mañana, no hay relajación ya que la trascendencia de la semifinal así lo exige. Hemos aprendido respecto a la semifinal que jugamos contra el Sevilla, tenemos una madurez que ya hemos demostrado ante el Real Madrid".

Berizzo considera que Iago Aspas puede tener un papel decisivo: "Es un futbolista con peso específico dentro del equipo y con su regreso al club ha encontrado su lugar en el mundo".

Respecto al temporal que azota Galicia desde el martes hasta el domingo: "la lluvia y el viento son un problema para el juego, incluso para defender".

Preguntado por el reciente fichaje: "Andrew Hjulsager es un futbolista ideal para nuestro sistema de juego, y el Celta de Vigo es ideal para él".