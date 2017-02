Pape: "Estoy muy contento por la confianza que me ha dado el club"

Google Plus

Pape Cheikh con la camiseta celeste (foto: Pape oficial)

Pape Cheikh ya luce como jugador de la primera plantilla del Celta de Vigo. Lo hará con el dorsal número 4, el de su ídolo y modelo a seguir, Borja Oubiña. El senegalés, nacionalizado español e internacional con las inferiores de la roja valoró su nuevo contrato que lo vinculará con el conjunto gallego hasta 2021: "Es algo muy importante para mí y estoy muy contento por la confianza que me ha dado el club, el míster, el equipo y espero devolverle esa confianza". Con la vista puesta por el celtismo en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, todavía queda recibir en Liga al Real Madrid, partido en el cual Berizzo ya ha indicado que habrá rotaciones: "Para eso estoy entrenando cada día, para jugar estos partidos contra el Real Madrid o cualquier equipo. Es un partido que si me gustaría jugar, sobre todo con la renovación que me acaban de hacer" afirmaba el medio centro celeste.

También comentó cómo está en este tramo de temporada, tras un mes de enero duro, el vestuario: "Cansado nunca se dice esa palabra, siempre decimos que estamos bien, y la verdad es que no estamos cansados. El domingo el míster ponga quien ponga saldremos a darlo todo, como siempre". Ante las posibles rotaciones, Pape no esconde su ilusión por disputar minutos en Liga el próximo partido, aunque respetando siempre las decisiones de Eduardo Berizzo. Un partido que "va a ser un partido igual que la copa o la ida de la liga" en referencia al encuentro contra el equipo de la capital.

A todos los efectos jugador de la primera plantilla, también piensa como su vestuario donde prima el siguiente partido a disputar: "Ahora el partido del Alavés ha pasado y viene el del Madrid el domingo y ahora mismo estamos centrados en el partido del Madrid, cuando pase el partido contra el Madrid ya pensaremos en la vuelta" afirmaba el jugador celeste.