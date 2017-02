El gran peligro del Real Madrid: Sergio Ramos

Ramos acumula siete tantos esta temporada. / Foto: Dani Mullor-Vavel

Este domingo Celta y Real Madrid se volverán a ver las caras, esta vez en el partido correspondiente a la jornada 21 de liga. Apenas habrán pasado once días desde que el Celta eliminara al Real Madrid de Copa del Rey cuando el domingo se vuelvan a enfrentar. El partido que se vivirá entonces será completamente distinto al visto en Copa, y es que Berizzo sacará un once con muchas rotaciones pensando en el partido que le espera al equipo el miércoles en Mendizorroza en el que se jugarán una plaza en la final de la competición copera. Por su parte, el Real Madrid llega a Balaídos con bajas importantes, sobre todo en el centro del campo, donde no podrá contar con Toni Kroos, sancionado, ni, con toda seguridad, con Modric, que no ha superado sus molestias.

Pese a las bajas, el Real Madrid es claro favorito para llevarse el encuentro, que se les antoja fundamental para disipar las dudas y dar un paso más adelante en la carrera para alzarse con el título de Liga. Zidane sí podrá contar con una de sus piezas fundamentales, un jugador con casta y coraje que ha rescatado al equipo en más de una ocasión, el capitán Sergio Ramos.

El central de Camas es sin duda uno de los mejores defensas del planeta, y lo demuestra año tras año. Impecable en defensa, este año ha explotado más que nunca su faceta goleadora. Sus goles en los últimos minutos han pasado de ser algo extraordinario a casi convertirse en una rutina. Cuando el Real Madrid ha pasado por baches, él se ha echado el equipo el equipo a la espalda como buen capitán y ha sabido sacar partidos adelante.

Tras un pasado curso algo más discreto, esta temporada está siendo espectacular para el central andaluz. Muy firme y ordenado en defensa, se ha mostrado siempre muy seguro y difícil de sobrepasar en defensa. Pocas veces le hemos visto sufrir en esta campaña con un delantero. Precisamente una de las veces que más incómodo se sintió fue contra Iago Aspas en la ida de cuartos de Copa. Un delantero rápido, que se mueve mucho y que incluso baja a recibir al centro del campo, o cae a banda para abrir el juego. Iago desquició a Sergio, que se vio superado en muchos tramos del encuentro. Por suerte para él, lo más seguro es que Aspas no juegue y que Berizzo lo reserve para el partido contra el Alavés.

Ojo a balón parado

Además, otro de los puntos fuertes de Sergio Ramos es el balón parado, por ciento, punto débil del Celta. El camero acumula siete goles en el total de la campaña. Es su plusmarca personal. Logró la misma cifra en los cursos 2013-14 y 2014-15. Le quedan cinco meses para establecer otro récord individual. En Liga ya ha registrado un hito individual. Seis tantos y medio año por delante para mejorarlo. Su anterior marca eran cinco. El capitán es el segundo artillero del Real Madrid en este curso, solo superado por Cristiano, que ha firmado dieciocho dianas en total y doce en el campeonato español.

Berizzo deberá tener todos estos datos en cuenta a la hora de defender las jugadas de estrategia a balón parado para evitar cualquier remate de Sergio, ya que su porcentaje de acierto es muy alto.