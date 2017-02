Analisis del rival: el nuevo Osasuna

Google Plus

Foto: La Liga

Osasuna lleva desde el 16 de octubre sin conocer la victoria, y necesita los puntos como el comer, y mejor si llegan de tres en tres, si quieren salvar la categoría. Una tarea nada fácil, pero nunca hay que dar por perdido a Osasuna, cuando se cree que ya está todo perdido, los rojillos son capaces de sacar esa casta y coraje norteños, que les hace pelear por cada balón y sacar puntos de donde parecía que no se podían sacar.

Viejo estilo

Con tres entrenadores en lo que va de temporada, el equipo navarro también ha cambiado su forma de jugar. Enrique Martín apostaba por jugar con un equipo ordenado en defensa y en el centro del campo a la hora de defender, pero falto de ideas en ataque. De esta forma el equipo intentaba no recibir goles, pero también le era muy complicado crear peligro al rival. Un ejemplo podría ser el partido contra el Celta en el Sadar de la primera vuelta. Un partido de 0-0 en el que ambos equipos contaron con pocas ocasiones y en el que ninguno de los dos sufrió en defensa. Osasuna bien ordenado se preocupó de no conceder espacios atrás, y al Celta le costó mucho crear peligro. Osasuna a su vez apenas llegó a la portería rival, y Sergio tuvo poco trabajo aquella mañana. Oriol Riera y Rivière estaban bastante descolgados arriba y poco más hicieron que bajar los balones que les llegaban desde la defensa rojilla.

Con la llegada de Caparrós poco se cambio el estilo. Fue más de lo mismo, incluso más defensivo. Esto provocó que el equipo no consiguiera sumar ni una sola victoria, con la consiguiente destitución del técnico sevillano, que duró poco en el banquillo. Los rojillos no encontraban soluciones y su juego, bastante pobre no daba resultados.

Una versión más atrevida

Con la llegada de Petar Vasiljević, hasta entonces director deportivo, el juego de Osasuna se volvió más atrevido. Si bien sigue apostando por ser un equipo férreo atrás, el técnico rojillo apuesta por la salida en velocidad para ganar las espaldas.

Vasiljević suele cambiar el sistema dependiendo del rival al que se enfrente, variando entre un 5-3-2, un 4-4-2, o incluso ha llegado a alinear un 3-5-2. De esta forma se puede ver como hay partidos en los que apuesta más por la batalla por el centro del campo, y otros en los que decide dar el balón al rival, e intentar salir a la contra aprovechando la velocidad por banda.

Defensa en zona de Osasuna. En este caso con una línea de cuatro, con tres mediocentros por delante. / Foto: Bein Sports

Vasiljević ha modificado el esquema de sus predecesores y la forma de salir al ataque. Ahora Osauna busca más los espacios, sobre todo con diagonales, como se puede ver en la imagen, para aprovechar la velocidad de Kodro y Sergio León, los dos puntas que se han consolidado en su esquema. Especial peligro tiene el delantero andaluz, muy rápido, con buena capacidad de regate y muy buena finalización. Por desgracia para él, no suele contar con muchas ocasiones, pero las pocas que tiene las aprovecha. El Celta deberá tener cuidado a la hora de protegerse las espaldas y conceder pocos espacios para no caer en el peligro de los contraataques, donde suele sufrir mucho el equipo, como se ha visto este pasado jueves en la Europa League.

En esto se basa el ataque de Osauna, balones al espacio para la velocidad de Kodro o Segio León, que en esta ocasión marcaba al Real Madrid. / Imagen: La Liga

En defensa, los rojillos apuestan por la defensa en zona a diferencia del Celta, que aboga por la defensa al hombre. Osusuna suele acumular muchos hombres atrás para conceder espacios, pero aún así es un equipo bastante goleado, lleva 49 goles en contra. Esto se debe a que al defender en zona, en muchas ocasiones acaban concediendo grandes espacios. La velocidad de Aspas será fundamental para romper la defensa rojilla y encontrar así más huecos. Para este partido podría venirle bien al Celta salir con Guidetti arriba, como ya lo hizo en Pamplona. El sueco fijaría a los centrales, y Iago por banda podría aprovecharlo al estar más libre. Será muy importante también la velocidad en la circulación del balón, y no cometer errores en los pases. Una mala entrega puede ser la perdición para los de Berizzo si Osasuna sale bien a la contra. Serán vitales, por tanto, la labor del Tucu Hernández y Radoja.

Defensa de nuevo en zona, pero hasta con 6 jugadores. Aún así la jugada acabó en gol. A veces el orden acaba en desorden./ Foto: La Liga

Será interesante ver por qué sistema apuesta Vasiljević, si por el 5-3-2, lo que significaría que le entrega la posesión al Celta, o por un 4-4-2 o un 3-5-2, que significarían que quiere pelearle la posesión. Esta será una de las claves del encuentro, que seguro será apasionante por la situación casi dramática en la que se encuentran los navarros, y por la necesidad que tiene el Celta de sumar su primera victoria en el mes de febrero. Los dos saldrán a muerte a por los tres puntos.