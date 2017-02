Berizzo ya piensa en el Shakhtar Donetsk

Google Plus

Berizzo realiza instrucciones a sus jugadores contra Osasuna. Fuente: LaLiga.es

Eduardo Berizzo ha valorado en rueda de prensa la victoria de su equipo en el partido del domingo contra el Club Atlético Osasuna en el estadio municipal de Balaídos ante 15.556 espectadores. El técnico argentino se mostró contento con el juego y resultado conseguido.

Contento por los tres goles

Berizzo valoró de forma positiva que el equipo anotase goles tras no marcar en 3 de los 4 últimos partidos: "El partido no iba a ser sencillo, sabíamos que en el Osasuna juega con una defensa lineal donde Iago Aspas podía aprovechar la velocidad que posee, y me alegro por su gol, también por Pione Sisto y por Jozabed que también han marcado".

Analizó el partido tácticamente con las siguientes palabras: "En la primera parte tuvimos fluidez y no encontramos su espalda. Luego el trámite fue compartido. Nuestra moral está alta, ya que la derrota te hace revisar cosas pero el núcleo de este equipo está muy bien. Hoy no recibimos peligro y eso es importante".

Valoró el rendimiento de Théo Bongonda y los pitos que recibe de ciertos aficionados en Balaídos: "Théo ya atravesó este momento con anterioridad y salió con convicción, y el público tiene que animarlo para ayudarlo a tener confianza".

A la pregunta de los goles anotados a la contra, Berizzo respondió que "en varios partidos hemos conseguido goles contragolpeando, no es nuestro ADN pero un equipo tiene que manejar facetas del juego", expresó.

Berizzo no descarta que Rubén sea el portero titular el próximo jueves

Valoró la vuelta a los terrenos de juego del portero Rubén Blanco, quien ha permanecido en el dique seco durante casi un mes tras lesionarse en un entrenamiento: "Veremos si el jueves será titular. Era justo que regresase hoy a la portería. Tuvo una gran parada a disparo de Sergio León. Ya evaluaremos más tarde lo que haremos el jueves", indicó.

Ya toca pensar en el Shakhtar Donetsk

Sobre el partido del próximo jueves en Ucrania, Berizzo dijo: "Estamos en las puertas de Europa y estamos en carrera para acelerar en este final de Liga. Hay que preparar el partido del jueves con mucha serenidad y esa energía soltarla el jueves. Imaginamos un partido muy díficil. A partir de lo que el partido necesite, y con el rendimiento de hoy, escogeremos el sustituto de Radoja para el jueves", finalizó. El jugador serbio, quien hoy ha disputado su partido 100 oficial con la camiseta del RC Celta de Vigo, no podrá jugar en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk por acumulación de tarjetas amarillas en la competición de la Europa League 2016/17.