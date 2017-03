Mouriño: "Si no nos quieren en Vigo, nos tendremos que ir de Vigo"

Carlos Mouriño posa para los fotógrafos poco antes de empezar la rueda de prensa | Imagen: RC Celta

En resumen, la comparecencia de Carlos Mouriño ante los medios de comunicación ha servido para seguir presionando al Concello con la finalidad que se le venda el estadio y de esta manera evitar una hipotética venta del club a un grupo inversor chino, oferta que ha confirmado el mismo presidente. De lo contrario, amenaza con construir un nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva en alguna de las localidades colindantes con Vigo.

Redes sociales

El presidente destacó el crecimiento de la marca Celta a través de las redes sociales, donde el número de seguidores del equipo crece poco a poco. La incorporación de Celta Media, canal de Youtube oficial del club, ha servido de impulso al proyecto que está moldeando el presidente junto al resto de sus consejeros: “Con esta nueva disposición desde dentro del club, se ha conseguido que repercuta muchísimo en el exterior todos los contenidos que se producen” resumía el máximo accionista del club. “El problema no es dónde estamos sino de dónde veníamos. El éxito es importantísimo”.

Ingresos

Sorprende para bien la gran suma de dinero que ha conseguido el Celta hasta ahora, para un club de su talla: 13 millones de beneficio que según Carlos Mouriño: “ puede evolucionar de acuerdo a que si nos seguimos clasificando o no para las siguientes rondas de la UEFA Europa League”.

Cantera

Todos los equipos de las categorías inferiores, salvo el filial, marchan líderes en sus respectivas ligas, lo que habla de la buena salud de la que goza la cantera celeste. Para incrementar la proyección, los equipos celestes disputarán en total un centenar de torneos al finalizar la temporada, lo que supone una experiencia formativa para los chavales.

También, ha anunciado que el premio de un show llamado Victorius, con “audiencias millonarias en los países árabes”, es que el ganador entre a formar parte de la disciplina del Real Club Celta de Vigo en categorías inferiores. Para ello, uno de los integrantes del jurado será un entrenador de la cantera.

Además, ha anunciado que se están llevando a cabo cursos de formación, con la metodología del Celta, a los entrenadores de los diferentes clubes con los que hay firmados un convenio. También, los entrenadores del Celta están recibiendo una formación en lengua inglesa para atender mejor a los jóvenes futbolistas que puedan llegar desde distintas partes del mundo.

Para terminar, reveló que el equipo de Celta Integra pronto se integrará a una liga que se está armando y ha querido agradecer a Borja Iglesias y Borja Fernández por su compromiso con el Celta B, al rechazar ofertas de equipos de Segunda División.

Estadio, obras y venta

Carlos Mouriño mantiene su particular disputa con el Concello, y ninguna parte cede a la otra. El presidente anunció en la rueda de prensa que organizó, que el pasado 23 de febrero envió un escrito solicitando formalmente la compra de Balaídos o la concesión de una licencia para construir un nuevo estadio. Aún no ha recibido respuesta alguna y plantea trasladar al club a alguno de los municipios que limitan con Vigo. Algunos municipios ya le han ofrecido construir la ciudad deportiva y el estadio.

Sobre el estadio, hay que destacar que el presidente exigirá el cambio de césped si tras el análisis que realizará Royal Verd, empresa con la cual trabaja el Celta, no se encuentra solución.

Mouriño lamenta la reducción del presupuesto en la reforma de Balaídos (de 6 a 4 millones), por lo que el parking no se construirá, algo que él considera necesario ya que durante el último partido de Liga disputado en casa, bastante gente fue multada por dejar su vehículo mal estacionado al no encontrar plaza de aparcamiento. A su vez, cree que la reforma en partes, como la de Tribuna, son bastante mejorables, ya que “en la grada antigua no llovía, y ahora sí”. Por ejemplo, hay peligro de inundación en los vestuarios porque no hay sistemas de desagüe.

Finalmente, el área de la venta. Mouriño ha confirmado a los medios que un grupo inversor chino ha ofrecido 93 millones de euros por el 66% de las acciones en un solo pago, con muchas facilidades para ejecutar la venta. El presidente y sus consejeros “agradecieron el interés por el club, pero ahora no se plantean vender”. Si en el futuro, Mouriño se lo plantea, se lo hará saber a este grupo chino.