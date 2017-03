Google Plus

Leo Messi, la amenaza ante el Celta de Vigo. Foto: VAVEL.com

Leo Messi llega al partido ante el Celta de Vigo en plena forma. Tras una exhibición ante el Sporting de Gijón en Liga, el delantero argentino llega al encuentro contra el conjunto celeste con números de Bota de Oro, y con el objetivo de vengar la derrota de los azulgranas en la primera vuelta en Balaídos por 4-3.

La temporada pasada, al igual que esta, el Celta de Vigo logró vencer al Barcelona en Balaídos, y en esa ocasión lo hizo por 4-1. Sin embargo, la vuelta en el Camp Nou fue uno de los partidos más humillantes desde que Eduardo Berizzo se sentara en los banquillos. Luis Enrique aplastó al conjunto celeste por 6-1, donde cinco de los seis goles se anotaron en la segunda mitad.

El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, se marchó a casa con un hat-trick, por lo que también supone una amenaza de cara al encuentro del próximo sábado. Pese a ello, los tres goles del uruguayo quedaron eclipsados por el partido del '10' de los azulgranas. Una falta directa y una multitud de asistencias no fueron nada comparado con lo que sucedió con el penalti lanzado por Messi. El delantero argentino emuló el mítico penalti inderecto de Cruyff con el Ajax en 1982. Penalti inderecto que no desaprovechó Luis Suárez, siempre muy atento dentro del área.

Esta temporada el Celta de Vigo se impuso por 4-3 a los de Luis Enrique y llegan al Camp Nou con el objetivo de que no se repita el bochornoso resultado del año pasado y con el objetivo de plantar cara a un Barcelona con la mente puesta en la Champions League. La exigencia de la Liga obliga a los azulgranas a no perder más puntos en la competición, sin embargo, la necesidad de remontar la eliminatoria europea ante el PSG podría alternar el once titular del Barcelona ante los de Eduardo Berizzo.

Por defecto, el Celta de Vigo se encuentra en la misma situación que el combinado catalán. El conjunto celeste sigue vivo en la Europa League, y tiene pendiente el partido de ida de los octavos de final el próximo jueves ante el Krasnodar, por lo que el once titular del Celta de Vigo también podría presentar alguna alternativa al equipo habitual.