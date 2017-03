Celta de Vigo - Krasnodar en vivo y en directo en la UEFA Europa League 2017 (0-0)

Google Plus

19' Internada de Pione Sisto que recorta intenta chutar pero el rebote le cae a Guidetti que atrapa el arquero ruso.

15' Gazinskiy tendido en el suelo y ha tenido que ser atendido por las asistencias tras un cabezazo con su compañero.

El Krasnodar lleva 6 faltas en lo que va de partido frente a las 0 del Celta. Juego muy fluído en el lado celeste.

10' A PUNTO DE LOGRAR EL PRIMER TANTO CABRAL TRAS UN REMATE DE CABEZA!

9' Aspas roba el balón en linea de fondo y saca un córner para su equipo.

7' Pione Sisto la pierde en zona peligrosa pero rápido recula y la recupera. Balón para el Krasnodar.

4' Posesión dividida, el Celta quiere dominar pero por ahora ningun equipo tiene el dominio claro del balón.

1' Arranca el encuentro en el Estadio Municipal de Balaídos

¡Canta la afición a su equipo y suena el himno de la Europa League!

Sabidas ya la alineaciones, saltan a calentar ambos equipos.

El Celta de Vigo se juega el pase a cuartos de final este jueves 9 de marzo en Balaídos en el partido de ida ante el Krasnodar ruso. Los de Berizzo intentarán salir a mostrar la ambición que tienen en esta competición y intentar lograr un buen resultado para llevar al partido de vuelta que se disputará en Rusia.

Podéis ver toda la información del partido del Celta de Vigo - Krasnodar en La Liga en nuestra previa.

El colegiado del encuentro que se disputará en Balaídos será Craig Thomson, escocés nacido en 1972. Dirigió por una única vez un encuentro en el que participó el Celta de Vigo, ante el Palermo en un encuentro que terminó en empate a unos en la Copa de la UEFA.

El encuentro se vivirá en Vigo, en el Estadio de Balaídos. En este estadio de 29000 espectadores de capacidad se vivirá un encuentro bonito y con una emoción y juego al nivel de la UEFA Europa League.

El entrenador local, Eduardo Berizzo ha compadecido en rueda de prensa junto a Facundo Roncaglia. Eduardo Berizzo ha comenzado diciendo que ya han olvidado la última derrota ante el Barcelona y que van con una tremenda ilusión a afrontar el partido de Europa League ante el Krasnodar. También ha remarcado que no se siente favorito en ningún aspecto: “No nos sentimos favoritos. Los dos equipos venimos de eliminar a grandes rivales en Europa. El Krasnodar es un equipo que está acostumbrado a repetir participación europea en los últimos años. Es una eliminatoria muy igualada. Espero que esta competición nos siga durando mucho tiempo más”. Por último ha afirmado que volverá al esquema habitual del conjunto celeste: "Volveré al estilo más clásico del equipo, más tradicional, más parecido a lo de siempre, con tres centrocampistas. Vamos a necesitar mediocampistas y la idea es jugar con un 4-3-3". Facundo Roncaglia ha dicho que afrontan el partido con mucha ilusión y no descarta la posibilidad de llegar a la final de esta competición tan ansiada por los celtiñas.

El técnico visitante, Igor Shalimov, ha hablado estos pasados días del duro golpe que ha supuesto la eliminación copera para su equipo y que ahora intentarán dar el golpe en Balaídos y recuperar la ilusión aunque jugará con varias bajas, entre ellas la de Smolov, el delantero titular del Krasnodar.

El Celta de Vigo viene de unos no muy buenos resultados en la Liga Santander que, desde que consiguió el pase a los octavos de final de la UEFA Europa League, no ha logrado ni una sola victoria, dos empates ante el Sporting de Gijón y Espanyol y una derrota bastante rotunda contra el FC Barcelona, en un encuentro en el que los de Berizzo no encontraron su juego. Por otro lado, el Krasnodar tampoco viene en buena forma, ya que desde su clasificación a octavos, de dos encuentros disputados, uno a empatado y perdido en penaltis y otro empate en su respectiva liga. Ambos equipos buscan resarcirse y lograr el pase a cuartos de final de la Europa League.

Viviremos un encuentro muy tenso en Vigo, lleno de grandes emociones por ir al partido de vuelta con un resultado favorable. Ambos equipos buscarán hacerse hueco en los cuartos de final y seguir soñando con esta competición. El Celta espera no repetir el error de la ida en dieciseisavos en la que perdió 0-1 en Balaídos y tener que hacer la épica en Ucrania y conseguir un resultado que le de una pequeña ventaja para el partido de vuelta. Del Krasnodar se espera una táctica más defensiva en Balaídos, sin llegar a arriesgar el marcador e intentando hacer algún gol para ir con un buen resultado a Rusia.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmision del partido Celta de Vigo - Krasnodar, perteneciente a la ida del encuentro de octavos de final de la UEFA Europa League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Balaídos, en Vigo, a las 21:05 de la noche.