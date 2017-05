Análisis del Athletic de Bilbao: garra y coraje

Google Plus

Foto: La Liga

El Celta, que ya casi ha tirado la toalla en la lucha por clasificarse a la Europa Lague, recibe al Athletic de Bilbao, que va camino de conseguirla. Lleva una racha de tres victorias consecutivas, que querrá seguir aumentando. Ahora mismo es sexto con 59 puntos, lo que le daría acceso a la Europa League de forma directa. Pero los de Valverde no pueden permitirse fallar, ya que justo detrás tienen a su rival directo, la Real Sociedad a tan solo un punto.

Para continuar con la racha deberán ganar al Celta de Vigo, que se espera que salga a Balaídos con su segunda unidad. El jueves juega la ida de las semifinales de Europa League ante el Manchester United, y los de Berizzo querrán cosechar un buen resultado en casa, para ir con todo a Old Trafford.

El plan b de Berizzo se encontrará delante con toda seguridad a un Athletic de Bilbao formando con un 4-2-3-1 compuesto por Iraizoz en portería, en línea de cuatro De Marcos, Yeray, Laporte y Balenziaga; un doble pivote formado por Beñat y San José, una línea de tres mediapuntas con Williams, Raúl García y Muniain; y como único delantero Aritz Aduriz. ​El equipo de Valverde basa su juego en una defensa sólida, un centro del campo conservador, velocidad por los costados, y la referencia de Aduriz arriba.

Jugadores como Williams, Muniain o Susaeta suelen formar el ataque de los leones. Jugadores muy rápidos, profundos y con mucha efectividad de cara a puerta. Los dos laterales del Celta tendrán que estar muy atentos para cubrirse bien las espaldas, sobre todo con Iñaki Williams, un jugador velocísimo que no da un balón por perdido y que no desaprovecha ninguna oportunidad, a la mínima que le des un metro, estás perdido. Además, por si fuera poco, arriba cuenta con Aduriz, la gran baza de este equipo. Pasarán los años, pero el hambre de gol de este jugador nunca se saciará. Que no duden los defensas vigueses que a la mínima que tenga, intentará clavarla, Aduriz saca goles hasta de debajo de las piedras, necesita muy poco para crear una ocasión de peligro.

Muniain llega en racha a Balaídos; será uno de los grandes peligros del Athletic./ Foto: La Liga

Centro del campo rocoso

Uno de los pilares del Athletic sin duda es su centro del campo. San José, Beñat y Raúl García forman un bloque muy robusto que mezcla solidez defensiva, presión y salida del balón. Tres jugadores que son claves para que el organigrama de Ernesto Valverde funcione. Los tres cumplen funciones distintas, pero se complementan muy bien para que la base del equipo no tenga flaquezas. Mientras San José tiene un corte más defensivo, Raúl García y Beñat añaden la creatividad y la salida del balón, ayudando los dos también en tareas defensivas y de presión.

El balón parado, su punto fuerte

Es el punto fuerte del Athletic y el débil del Celta, que deberá andarse con cuidado de no cometer faltas laterales que puedan suponer una ventaja para los locales, también intentar ceder el mínimo número posible de córners. Los vizcaínos cuentan con jugadores altos que llegan muy bien de cabeza, como pueden ser San José, Raúl García o Aduriz. Berizzo habrá preparado algún plan para no conceder facilidades a balón parado, pero este sigue siendo el gran punto débil de los de Vigo, que reciben muchos goles año tras año en jugadas de este tipo, sin llegar nunca a una solución.

Estas claves marcarán el rumbo del encuentro. Un partido que se antoja apasionante e igualado, ya que los dos equipos llegan al encuentro tras una derrota e intentarán volver a la senda de la victoria lo antes posible.