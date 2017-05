Previa Celta - Athletic: con la mente puesta en la Europa League

Google Plus

El Celta, que ya casi ha tirado la toalla en la lucha por clasificarse a la Europa Lague, recibe al Athletic de Bilbao, que va camino de conseguirla. Lleva una racha de tres victorias consecutivas, que querrá seguir aumentando. Ahora mismo es sexto con 59 puntos, lo que le daría acceso a la Europa League de forma directa. Pero los de Valverde no pueden permitirse fallar, ya que justo detrás tienen a su rival directo, la Real Sociedad a tan solo un punto.

Para continuar con la racha deberán ganar al Celta de Vigo, que se espera que salga a Balaídos con su segunda unidad. El jueves juega la ida de las semifinales de Europa League ante el Manchester United, y los de Berizzo querrán cosechar un buen resultado en casa, para ir con todo a Old Trafford.

¿Cómo llegan?

Ambos equipos llegan a este encuentro en situaciones distintas y con diferentes sensaciones. El Celta, que ha dejado algo de lado la Liga, llega con unas sensaciones un tanto dispares. Muy buenas en Europa League, donde el equipo rinde al máximo nivel, y por ello que se ha clasificado para las semifinales, pero no tan buenas en Liga. De los últimos 5 encuentros, tan solo han ganado al Granada.

El Athletic en cambio llega a Balaídos en proyección ascendente. Tienen la presión de tener que ganar, ya que la Real Sociedad les acaba de adelantar tras su victoria ante el Granada. Los de Valverde saldrán al tapete a por todas para recuperar la posición que les daría acceso a la Europa League de forma directa.

Precedentes

Si tenemos en cuenta los números lo cierto es que el encuentro es muy favorable para el Athletic. Suman siete partidos y catorce años sin conocer la derrota en Balaídos. La última victoria de los vigueses data del 23 de marzo de 2003. Por otra parte, el encuentro vivido esta campaña en San Mamés también se saldó con victoria rojiblanca por 2-1, pese a que los vigueses fueron dominaron el juego durante todo el encuentro.

Declaraciones

“Un partido de Primera nunca es un trámite”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana Eduardo Berizzo sobre el duelo de mañana frente al Atheltic Club en Balaídos en el que los celestes no se juegan ningún objetivo más allá de la posición final en la tabla y que les toca afrontar en vísperas del que, por el contrario, es seguramente el partido más importante de su historia: la semifinal de Europa League frente al Manchester United del jueves, también en el municipal vigués. “Uno debe mostrar que es futbolista de Primera”, incidió el preparador del Celta.

El Toto cree que el partido es, además, una oportunidad para que los futbolistas que participen -y avanzó que habrá rotaciones- peleen por “su lugar actual y futuro”. Aparte de que cree que un buen resultado beneficiará al equipo para lo que viene. “Creo que debemos ser fieles a nuestra identidad como equipo. Es una prueba para todos y debemos salir fortalecidos”.

También pasó por rueda de prensa Ernesto Valverde. El técnico rojiblanco no se fía de su oponente de mañana. “El Celta no nos va a regalar nada. Reservará jugadores porque la cita que tiene el jueves es importante, pero no significa que lo vayamos a tener más fácil. Si pensamos así, es la primera piedra para perder”. Valverde ha sido contundente a la hora de marcarse un objetivo: “Volvemos a ser séptimos y queremos recuperar la sexta plaza y ponernos a tiro del Villarreal”, ha indicado el preparador.

El árbitro

El veterano Fernández Borbalán será el encargado de impartir justicia. Los números del Celta con el colegiado andaluz están muy igualados, los celestes suman cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas. La última de ellas fue ante el Valencia en la jornada 30, en ese encuentro los vigueses perdieron por 3-2 ante el conjunto levantino. Cabral y Aspas, de penalti, lograban los tantos celestes.

Además, Fernández Borbalán fue testigo de una de las noches mágicas del Celta en esta temporada. Los de Berizzo visitaban el Santiago Bernabeu en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Celta se imponía por 1-2 con tantos de Aspas y Jonny encaminando el pase a las semifinales del torneo.

Posibles onces