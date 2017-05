Previa Celta de Vigo – Manchester United: 'This is Afouteza'

Google Plus

Este jueves 4 de mayo el Real Club Celta de Vigo tiene una importante cita con la historia, ya que disputará por primera vez las semifinales de la UEFA Europa League, en las cual su rival será nada menos que el Manchester United dirigido por el técnico portugués, José Mourinho. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Balaídos, en el cual se espera un lleno absoluto debido a la gran demanda de entradas que se ha generado y a la rápida liquidación de las mismas.

El Celta de Vigo regalará bufandas y confetis a los aficionados para hacer del partido una gran fiesta del fútbol y así, convertirse en el jugador número 12 que necesitará el Celta para llevarse la victoria en este partido de ida e intentar un histórico pase a la final en Old Trafford. Todo Vigo se ha llenado de carteles grandes con el logo de 'This is Afouteza', para motivar tanto al equipo como a la afición para que sueñe con llegar a la final de la UEFA Europa League.

Cabe destacar que estos dos equipos nunca se han enfrentado entre ellos y que de seguro que veremos un magnífico encuentro. Un partido que la afición lleva esperando desde que en el sorteo dio a conocer su rival para estas semifinales, el Manchester United, que repleto de bajas, visitará Balaídos para intentar llevarse el triunfo y dejar encarrilada la eliminatoria, aunque no será fácil para ninguno de los dos.

Cómo llegan a este partido

El conjunto local, los de Berizzo, llegan en una mala racha liguera, perdiendo la posibilidad de volver a clasificarse a la UEFA Europa League, debido a que Berizzo ha contado en la mayoría de los partidos de la Liga Santander con los menos habituales de la plantilla y estos no han sabido llevar a cabo la labor que se les encomendó. No es problema para el Celta, dado que su objetivo, según había dicho el 'Toto' Berizzo a principio de temporada, era la permanencia y ahora sueñan con poder alzarse con una de las grandes competiciones europeas, la Europa League.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Mourinho, en sus últimos cuatro encuentros disputados de Premier League lleva dos victorias ante el Chelsea, líder de la liga, y el Burnley y dos empates consecutivos ante el Manchester City de Guardiola y el Swansea. En su último encuentro de Europa League, consiguió su pase a semifinales tras una prórroga en un partido con mucha igualdad ante el Anderletch, pero al final lograron la clasificación.

Estos dos equipos no llegan bien en cuanto a competición liguera pero en Europa League ambos tienen sus objetivos. El Celta de Vigo quiere lograr algo histórico como es lograr esta competición europea en la que tan lejos han llegado y con tanta ilusión han afrontado y, por otro lado, el Manchester United quiere salvar la temporada tras una Premier no muy afortunada con el título de la UEFA Europa League.

Bajas

En cuanto a bajas, el Manchester United es el más desfavorecido, pues llega con múltiples bajas de jugadores que son fundamentales en la plantilla de Mourinho.

Hablando del conjunto celeste, cuenta con cuatro bajas, la de Rubén Blanco, debido a una lesión de la rodilla de la que el canterano celtiña ya se está recuperando; otra baja es la de Rossi, tras su gran mala fortuna de volver a romperse la rodilla y dejarle sin lo que queda de temporada, y Carles Planas, que también tiene molestias en su rodilla. Cabe destacar que Andreu Fontás no jugará tampoco el encuentro por acumulación de cartulinas amarillas, por lo que Berizzo parece que saldrá con la pareja de centrales de Cabral y Roncaglia.

El conjunto de José Mourinho llega con hasta ocho bajas, destacando sobre todo la de Zlatan Ibrahimovic, que debido a su lesión de rodilla y a su reciente operación, le deja sin lo que queda de temporada y en el caso de que pase a la final su equipo, no podrá jugarla en su casa, en Suecia. Otras lesiones importantes para los diablos rojos son las de los defensas Marcos Rojo, Luke Shaw, Smalling, Jones y Bailly, por lo que el técnico portugués tendrá que tirar de veteranía para sacar adelante al equipo con un plantilla lo más competitiva posible. Por último, cabe destacar la probable baja también para el partido de ida de Paul Pogba, debido a problemas musculares sufridos en un partido de Premier League.

Posibles alineaciones

El técnico argentino, Eduardo Toto Berizzo saldrá con su once de gala habitual utilizado en la Europa League en encuentros como el del Genk, y Mourinho tendrá que improvisar de manera que pueda conseguir una defensa fiable y sin quitar pólvora arriba.