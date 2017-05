Berizzo: "Es difícil pero aún no es imposible"

Foto: Jaime Del Campo | VAVEL.

El Real Club Celta de Vigo perdió (0-1) ante el Manchester United en un partido que estuvo muy igualado y tuvieron varias posibilidades de marcar ambos equipos. El gol del Manchester llegó con una falta directa de Rashford. El Celta mostró su poderío, pero aun así no consiguió marcar. El sueño de estar en la primera final europea de su historia queda ahora a expensas de una gesta descomunal, vencer al Manchester United en Old Trafford, en el teatro de los sueños.

A marcar en la vuelta

"En la primera parte, alguna pérdida nos costó un ataque vertical de ellos. Nosotros tuvimos la acción de Wass para abrir el partido. En la segunda se equiparó el encuentro, hicimos un partido muy serio. Tenemos que ir a hacer el gol allí, como hicimos otras veces, no sería el primer partido en esta competición que tenemos que remontar un resultado negativo”. Refiriéndose al partido comentó que había sido un partido físico, con mucha disputa en la segunda parte, "el que la encontraba, encontraba el ataque. En la primera parte nos perjudicó y en la segunda las encontramos más". También habló de que este resultado es el mismo que el del Shakhtar y que son un equipo que se comportan muy parecido dentro y fuera, "Intentaremos hacer daño más daño del que hicimos hoy". Preguntado por el partido de Old Trafford "Es un gran escenario, será un gran partido que va a exigir pensar en la portería rival, tenemos que darlo todo, no perdemos nada en intentarlo"

Sobre Rashford

“No descubro nada diciendo que la velocidad de sus hombres de ataque resulta muy peligrosa. Lo hemos comprobado en este encuentro. En la primera parte cometimos alguna pérdida peligrosa. Cuando el partido estaba en un momento neutro e incluso inclinándose hacia nosotros, recibimos el gol”.

Plan del Manchester United

“Esperábamos el partido que se jugó. Cualquier pérdida de balón, cualquier detalle a balón parado inclina el ataque hacia un lado o hacia el otro. En la primera parte nos costó generar juego de ataque, a excepción de la ocasión que acabó con el cabezazo de Wass y que pudo abrir el partido. Su defensa se impuso a nuestro juego de ataque. Después del descanso el duelo se hizo más equitativo. El gol ha sido la acción que declinó la balanza. Pensábamos que iba a ser un partido muy físico, de mucho ritmo. Teníamos que haber encontrado soluciones en ataque. Con nuestro movimiento y velocidad buscábamos destrabar a una defensa que se comporta siempre correctamente”.

“Debemos quedarnos con la sensación de haber competido e igualado distancias que existen contra un grandísimo rival. El Manchester es un equipo muy fuerte, con mucho funcionamiento, mucha entrega y solidaridad. El partido nunca se fue del trámite que imaginábamos. Este resultado nos obliga a un partido de ataque en la vuelta y tenemos que conseguir que nuestros jugadores ofensivos se liberen”.

Iago Aspas no tuvo el día

“Sufrió un marcaje muy cercano y acertado de su defensor. No le permitió irse en ningún momento. Buscaremos la solución para que encuentre un lugar donde no se le detecte. Esto no es el final. Nuestras opciones existen y vamos a Manchester en la búsqueda de un nuevo partido. No podemos tener a los delanteros tan desconectados con el resto del equipo entre ellos”.