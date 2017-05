Previa Manchester United - Celta de Vigo: "Para que sucedan las cosas, primero hay que soñarlas"

El Celta apela al espíritu del “Vila Park” para lograr la gesta. Llega a Manchester con el resultado en contra de la ida (0-1), pero los hombres de Berizzo confían en poder dar la sorpresa, como ya hiciera el Celta hace 19 años levantando el mismo resultado con un 1-3 en el estadio del Aston Vila, por aquel entonces líder de la Premier League.

Para lograr la gesta deberá derrotar a un Manchester United que sueña con ganar la Europa League para poder jugar la Champions la temporada que viene, ya que los de Mourinho casi no cuentan con opciones de terminar la liga entre los cuatro primeros clasificados.

Ese triunfo permanece aún imborrable en la memoria de los aficionados del equipo español, al igual que la gesta de esta temporada en Jarkov, donde su equipo también logró remontar el 0-1 que el Sakthar Donestk había conseguido en Balaídos, con un gol de Iago Aspas de penalti en el tiempo añadido y otro de Cabral en la prórroga.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo dirigido por el Toto Berizzo llega a la vuelta de las semifinales en plena racha negativa. En liga sumó una nueva derrota el pasado domingo en la Rosaleda ante el Málaga, que le deja en tierra de nadie. Sin opciones por pelear por clasificarse a la Europa League la temporada siguiente, Berizzo decidió rotar en los partidos de la competición doméstica. Los suplentes no han sabido estar a la altura de la competición, y el equipo no conoce la victoria desde el partido ante el Granada que se llevaron por 0-3.

En el partido de ida el Celta sufrió mucho porque perdió la pelea del centro del campo contra los diablos rojos. Pogba y Herrera fueron superiores a Radoja y el Tucu, y eso se notó en el juego del equipo vigués, que sufre mucho cada vez que su centro del campo no es capaz de circular el balón con rapidez.

Por su parte, el Manchester United llega tras haber caído por 0-2 ante el Arsenal en la Premier League. Sin prácticamente opciones de conseguir plaza para la Champions, Mourinho reservó a la mayoría de los jugadores que jugaron la ida en Balaídos, y que seguramente volverán a repetir en Old Trafford.

Declaraciones

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, reconoció que sería “muy importante” para el club inglés poder pelear por ganar el único título que le falta en su vitrina de trofeos, la Europa League, competición que no conquistó tampoco bajo su nombre anterior, y para lo que necesita ganar al Celta. “Los trofeos son muy importantes para el club. Es muy importante estar en una final de competición europea y es importante para el club pelear por el único trofeo que nunca ha ganado”, expresó Mourinho en rueda de prensa.

No cree que el Celta, pese a estar ante su primera final, esté más motivado que ellos. “No creo que el Celta quiera más que nosotros, no lo creo; no creo que sueñe más que nosotros con la final”, señala. A renglón seguido, no mostró inquietud sobre el hecho de que Berizzo hablara de un posible cambio de dibujo. “He visto a Aspas en la derecha, de nueve, detrás de Guidetti... A no ser que juegue de central o lateral, nada será una sorpresa”. Y añadió que “el modo en el que normalmente juegan o intentan jugar no cambia mucho independientemente de la posición de cada jugador”.

Por su parte Eduardo Berizzo señaló que "el equipo está cargado de energía" de cara al segundo y definitivo asalto ante el Manchester United. El técnico celeste apuntó que se nutro "de la misma ilusión" que trata de trasladar a los jugadores y abogó "por ser nosotros mismos y ofrecer nuestro mejor fútbol".

El entrenador del Celta afirmó que la dificultad del partido estimula al grupo. "Nada nos mueve más que demostrar nuestra valía en este campo", declaró al tiempo que apuntaba que sus jugadores merecían disputar una cita como la de este jueves en Old Trafford. "Quisiera que se premien con un partido perfecto". También declaró que el partido motiva a toda la expedición "porque detrás de nosotros tenemos a una afición que cree que todo es posible". Berizzo justificó la gran movilización del celtismo, un desplazamiento que confirma "la ilusión que hay detrás de este equipo, capaz de hacer lo imposible".

Posibles onces

Berizzo se ha llevado a todos los jugadores disponibles de la plantilla para que estén presentes en un partido histórico. Lo más probable es que ambos entrenadores repitan los onces que vimos en el partido de ida.