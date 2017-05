Berizzo: "Si me siento valorado, no tardo nada en firmar un papel"

Foto: VAVEL

El futuro de Eduardo Berizzo se resolverá en cuestión de días. Así lo ha confirmado este mediodía el entrenador celeste, cuyo agente se reunirá en breve con el Celta para "conocer sus objetivos y deseos para el próximo año y emparejarlos con los míos"."Si siento que soy valorado, me encantaría seguir aquí. Me siento muy a gusto con los futbolistas que entreno y muy a gusto con la gente que represento", ha explicado el técnico argentino, cuya continuidad esta supeditada "al 50 por ciento" al reconocimiento económico y a la mejora del proyecto deportivo.



"Antes de la conclusión de la Liga la situación debe definirse. Ése es al menos mi deseo", indicó el Toto, que no es especialmente optimista, aunque tampoco pesimista sobre la posibilidad de firmar por un cuarto año con el Celta. "Mi sensación a veces se vuelve más optimista que otras y sufre vaivenes porque uno es humano y percibe y siente, pero debo reconocer el gran respeto que siento de todo el mundo. Otra cosa son los términos de la negociación pero debo reconocer a la gente el gran respeto que siente por mi labor profesional y también por mi compromiso personal", ha apuntado.



"Ojalá en los próximos días mi agente converse lo mismo con el club y definamos y puedo firmar mañana mismo la continuidad de mi contrato. Si me siento valorado, no tardo nada en firmar un papel", ha agregado. El entrenador del Celta insistió en que dará prioridad al equipo vigués antes de escuchar otras ofertas. "Mi situación personal en relación al club que pertenezco no tiene influencia ni contaminación de ninguna otra propuesta. Si no llegase a un acuerdo con el Celta imaginaré lo que mi agente tenga que decirme", subrayó.



En su comparecencia ante los medios informativos, Eduardo Berizzo se ha referido también al choque de mañana contra el Alavés en Mendizorroza que, ha dicho, el Celta afronta decidido a escalar posiciones en la tabla con un once que presentará de nuevo muchos cambios.