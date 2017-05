Ernesto Marcucci: "El Celta mereció un resultado mejor"

Segundo Entrenador Del Celta, Ernesto Marcucci. Foto :LaLiga

Ernesto Marcucci, segundo entrenador del Celta de Vigo, no quiso valorar la actuación del colegiado Martínez Munuera, muy protestada por sus jugadores, en el partido que enfrentó a su equipo con el Real Madrid (1-4). "No me enfado por la expulsión de Iago, estoy lejos de la jugada. Entiendo que si Iago Aspas está bien expulsado, debería ser la misma interpretación en la jugada de Cristiano Ronaldo. A lo mejor el árbitro hace otra interpretación y yo estoy equivocado. No hubo insulto, ni nada por el estilo. Simplemente le pregunté al cuarto árbitro por qué no sancionaba la jugada con la misma tarjeta. Entonces él decidió expulsarme".

Preguntado sobre como vio el juego de sus hombres comentó: ”Han hecho un gran primer tiempo, nos faltó el gol y las llegadas de ellos fueron contundentes, eso es indudable, es la característica principal de este Real Madrid. Cuando llegan convierten por la calidad de sus individualidades. En el segundo tiempo tuvimos cerca el empate, pero en la siguiente jugada llegó el gol suyo y luego el partido se desvirtúa con la expulsión de Iago".

También le preguntaron sobre si van a continuar la próxima temporada en Balaidos, respondió: “Del campeonato seguro. Respecto al futuro, considero que no soy la persona adecuada para referirme al tema. Eduardo Berizzo es el interlocutor válido para dar información al respecto”.

El segundo entrenador celeste, finalmente, dijo marcharse con la sensación de que su equipo mereció mejor suerte ante todo un Real Madrid. "Tengo esa sensación, sobre todo por lo realizado en el primer tiempo; en el segundo, las jugadas que hemos comentado desvirtúan un poco el trámite del partido. Incluso la jugada del segundo gol del Real Madrid viene de una acción anterior desperdiciada por el Celta y ahí el partido se termina de perder", declaró.