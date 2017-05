Precedentes entre Celta y Real Sociedad

Google Plus

Foto: Xoan Carlos Gil

La última jornada de la Liga Santander en Balaídos se cerrará contra la Real Sociedad, equipo que ocupa la séptima posición con 63 puntos en plena disputa por los puestos que dan acceso a la Europa League, el quinto y sexto lugar, y el séptimo en caso de que el FC Barcelona gane la Copa del Rey contra el Deportivo Alavés.

En los locales, el Celta de Vigo ocupa la decimotercera posición con 44 puntos, que ya no se juegan nada salvo mejorar los resultados cosechados en los últimos partidos de la Liga Santander y despedir a Eduardo Berizzo en su último partido con una victoria para dársela a la afición, una pequeña alegría que no ahogará la pena del celtismo tras saber que no sigue el mejor entrenador de la historia.

Los partidos entre gallegos y vascos, a lo largo de la historia, han estado marcados por la igualdad. Un claro ejemplo es el partido disputado la temporada pasada cuando los de Berizzo estaban en plena lucha por entrar en Europa. Así pues, una genialidad del moañés Iago Aspas le dio al conjunto olívico la victoria por la mínima.

Desde que empezó el siglo XXI, este partido se ha repetido un total de 29 veces, con un balance de ocho victorias para los gallegos, otras ocho para los vascos y 13 empates. Además de tener una igualdad en el número de victorias, también se refleja en los marcadores, pues no hay una diferencia de más de dos goles desde 2004, cuando la Real Sociedad goleó al Celta en Balaídos por 2-5.

En la primera vuelta, en el partido disputado en Anoeta acabó con victoria para los locales por la mínima (1-0) con gol de Juanmi; el partido estuvo determinado por las rotaciones que realizó Berizzo ante el gran número de partidos que llevaban disputados el equipo vigués.