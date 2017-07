Miñambres: “Tenemos una buena plantilla y lo queremos demostrar en el campo”

Google Plus

Imagen: Jorge Landin

Tras la presentación del nuevo mediocentro del Celta de Vigo Stanislav Lobodka, el director deportivo del club, Felipe Miñambres hizo un repaso sobre los diferentes movimientos que realiza el club en el mercado de fichajes. Sobre el pago realizado por este fichaje explicó que los números son confidenciales, y que desde el club jamás se revelan las cifras. También confirmó que su adquisición había sido complicada y el conjunto celeste tuvo que realizar un esfuerzo económico.

En el apartado de salidas, volvió a recordar que actualmente Álex López, Josep Señé y Drazic carecen de sitio en el primer equipo. El primero había decidido luchar por su puesto, pero a los dos restantes se les busca una salida. A estas alturas la idea del club es la cesión de ambos jugadores. A las oficinas han llegado ofertas de primera división por Señé, la cual se cayó en el último minuto, y una internacional por Drazic.

Sobre la posible llegada de un último refuerzo para el equipo, el director deportivo confirmó el interés de la entidad por los servicios de Sam Larsson. Desde medios vigueses afirman que el Celta habría hecho una oferta de 4 millones de euros que fue desestimada. A pesar de ello las negociaciones continúan para la adquisición del brillante extremo izquierdo. "gran jugador, aunque hay otras opciones", comentó Miñambres.

La situación de Marcelo Díaz fue un escollo importante en la rueda de prensa. Por parte del conjunto vigués pretenden encontrar la mejor solución para las dos partes. Miñambres matizó que "no sé nada de interés del Betis por Marcelo, he hablado con Serra Ferrer". "Con Marcelo buscaremos lo mejor para las dos partes. Él quiere jugar y sentirse importante. Se trabaja en posible marcha, peto no hay nada", agregó Miñambres.

Para finalizar el director deportivo asturiano mostró una gran felicidad por la buena plantilla formada en el mercado estival, y la intención de plasmarla en alegrías para los aficionados.