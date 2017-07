Daniel  Wass quiere seguir en el Celta

Google Plus

Daniel Was quiere seguir en el Celta

Este mediodía, tras el entrenamiento celebrado en A Madroa, pasó por rueda de prensa el centrocampista danés Daniel Was y lo ha hecho para dejar un dardo envenenado a la dirección deportiva. El jugador muestra su disposición a seguir en el Celta (tiene contrato hasta el 2019), pero afirma que tras un primer contacto hace ya cuatro meses no ha vuelto a tener noticias por parte del club. "Quiero firmar aquí, pero nos reunimos por última vez hace cuatro meses y no hemos vuelto a hablar del tema", declaró.

Según el club, en palabras del propio presidente Mouriño, la renovación de Wass, junto con las de Jonny y Radoja (todos terminan contrato en 2019) , es una de sus prioridades para este 2017, ya que desea asegurar la continuidad de estos jugadores cuanto antes, aunque por lo que se desprende de estas declaraciones ,parce que dichas conversaciones están estancada. O el club quiere tomárselo con calma al menos en el caso del centrocampista, es de esperar que, existiendo voluntad, por las dos partes se llegue a un pronto acuerdo, con uno de los jugadores que más rendimiento ha dado y más queridos por la afición.

En otro orden de cosas, el danés comparó estas primeras semanas de pretemporada con Unzué con las vividas con el Toto Berizzo, destacando que el trabajo es diferente , con más protagonismo para el balón que del aspecto físico. Ha destacado la claridad de ideas del cuerpo técnico y la buena sintonía con Juan Carlos Unzué y no ha mostrado reparos al afirmar que el objetivo para este año debe ser repetir la clasificación europea de hace dos temporadas. "Estamos capacitados para luchar por Europa. La pasada temporada jugamos muy bien y llegamos a semifinales de la Europa League", ha declarado.