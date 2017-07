Delanteros en abundancia: ¿bendito problema?

Foto: Vavel

En Balaídos no se recordaba un número tan alto de delanteros centro. Guidetti, Iago Aspas, Claudio Beauvue y Maxi Gómez lucharán por el puesto, aunque el de Moaña y el de Guadalupe pueden jugar en banda; incluso Unzué probó a Guidetti en banda, pero todo apunta a que esa opción queda casi descartada. Tanto Aspas como Beauvue ya jugaron en banda la temporada pasada y el internacional español también juega en banda con Lopetegui, y desde que Berizzo lo desplazó a la banda derecha, hay un debate de dónde debe jugar el moañés ya que siempre cumple cuando juega.

Su calidad y desborde en el terreno de juego hace que los demás entrenadores le presten un especial marcaje, incluso con dos o más jugadores, tanto si juega como delantero puro o como extremo. Tener a Aspas en banda tiene sus ventajas pues hace que los demás jugadores se centren en el moañés y deja huecos para Guidetti. Así pues, el gallego es un fijo en el once.

El sueco no destacó tanto la temporada pasada, y una acción que ejemplifica su temporada fue la última oportunidad que tuvo contra el Manchester United, un querer y no poder. Guidetti destacó más por su compromiso y su entrega que por sus goles y a pesar de lo malo en Balaídos se aprecia mucho su entusiasmo por presionar, tanto gusta que ya desde su primer temporada se convirtió en un ídolo para la afición. Aunque parece que no vaya a ser titular si se ficha un extremo de garantías, Unzué apostará bastante por el.

En oposición a sus compañeros, el de Guadalupe no es un fijo en el equipo vigués. Ya en su primera temporada tuvo muy mala suerte y al poco de debutar sufrió una lesión de gravedad que lo apartó de los terrenos de juego sobre seis meses. El aspecto físico le pasó factura a Beauvue, puesto que cuando regresó fue de más a menos; este jugador destacó por su poderío físico y de remate. Con el paso del tiempo se verá si el entrenador del Celta lo utiliza en banda o de delantero puro.

En contraste con sus compañeros que ya llevan temporadas en el Celta de Vigo, Maxi Gómez es un delantero desconocido para la afición, no se sabe de su calidad y de su físico, a lo largo de la temporada se verán sus cualidades, tanto físicas como técnicas.