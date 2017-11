Unzué: "Tenemos mucho margen de mejora pero no hay excusa"

foto: RC Celta

Juan Carlos Unzué ha comenzado la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic hablando de nombres propios como el de Emre Mor y las situaciones de Diego Alende, Cabral, Brais Méndez y Radoja. El técnico celeste también profundizó hablando de las últimas derrotas y del rival de mañana el Athletic de Bilbao.

Emre Mor fue la primera pregunta hecha a Unzué por parte de la prensa, el técnico del Celta de Vigo comunicó que el turco no está para jugar mañana ya que se resintió de su lesión de tobillo en el entrenamiento y no se ve con confianza. El técnico espera que los días de parón sirvan para que se recupere y piensa que no irá convocado con su selección porque si no puede jugar en el quipo tampoco podrá hacerlo con su país. Unzué comentó que toda baja es un contratiempo para el pero sobre todo con Emre Mor diciendo sobre el que es un jugador diferente que te da alternativas.

Se hablaron de otros nombres propios, como la novedad en la convocatoria de Diego Alende que entra porque Gustavo Cabral tiene un proceso gripal, cuenta el técnico del Celta de Vigo que espera que Cabral esté para jugar mañana pero que convoca a Alende para prevenir. Comentó también la situación de Brais Méndez diciendo que para él es un jugador más dispuesto a echar la mano en el Celta B y recalcando que le gustan sus cualidades y actitud. De Radoja solo comentó que lo ve mejor esta semana y con gran actitud.

Juan Carlos Unzué comentó de la última derrota que se sintieron frustrados porque tenían mucha ilusión con ese partido y que la semana no fue fácil de inicio pero que a partir del miércoles intenta transmitir que el Athletic está ahí y que han preparado el partido de mañana sin ningún problema. Le preguntaron si el partido de mañana era transcendental y el técnico comento que no se puede hablar de transcendental porque es pronto pero que si una jornada importante para cambiar la dinámica y dar una alegría a la afición después de las últimas derrotas en liga. No quiso decir si habrá cambios después de las derrotas, el técnico piensa que no es un problema de actitud sino de contundencia.

Hablando del rival de mañana Unzué comentó que quieren intentar aprovechar el cansancio del rival, ya que el rival tuvo compromisos europeos entre semana. Unzué piensa que mañana hay que darle un ritmo alto al partido ya que el rival es un equipo agresivo, intentar desgastarlos y que sientan el cansancio acumulado. Para Unzué la idea del Athletic de ahora no difiere mucho a la de antes, pero si notan algunas bajas. En cuanto a su equipo Unzué comenta que en su caso los resultados no son tan buenos porque él llegó con una idea diferente y el proceso es más lento, pero que lleva cuatro meses y los jugadores conocen la idea así que para él no hay excusas y que tienen mucho marguen de mejora.

Por último el técnico celeste habló de la grada de Río, comentando que será muy importante tener a toda la afición de Río y que salgan del campo con ilusiones renovadas.