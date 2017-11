Guidetti estalla ante la falta de minutos

John Guidetti, delantero del RC Celta de Vigo. Fuente: @RCCelta (vía Twitter)

John Guidetti realizó unas polémicas declaraciones que seguro darán que hablar en Vigo.

No quiere ser suplente

El delantero sueco del Celta de Vigo ha explotado en la convocatoria de su selección. Guidetti reclama a Unzué tener mayor importancia en sus alineaciones ya que, hasta ahora, no ha sido ni una sola vez de la partida inicial en la competición liguera.

"La situación no es sostenible, no es buena, no estoy contento con ella", han sido las palabras del futbolista nórdico. "Es algo que se tiene que resolver y que hemos empezado a afrontar", afirmó el sueco. Según Guidetti, merece jugar más porque, cuando lo hace, lo hace bien y cree que no puede hacer más.

La lesión sufrida en pretemporada le ha cortado las alas

Pese a que estaba completando buenas actuaciones, Guidetti tuvo que estar en el dique seco durante varias semanas a causa de una lesión. Ese fue su principal problema, ya que Maxi Gómez ha empezado la temporada como un tiro y ha impedido en todo caso que entre en las alineaciones.

Además, la llegada de Emre Mor -pese a no jugar en su demarcación- ha provocado que ni siquiera sea el primer revulsivo cuando las cosas van mal para el Celta.

Incluso con la salida de Aspas de la punta del ataque, que ahora juega escorado a la banda derecha, tiene muy complicado que su situación se resuelva, ya que eso implicaría un cambio de sistema (algo bastante improbable porque parece que el equipo empieza a despegar) o que Maxi bajase su rendimiento.

Aún ocurriendo esta segunda opción, parece que Aspas volvería a ser el delantero y el que entraría en el once sería el propio Emre Mor, que también está llamando con fuerza a las puertas de la titularidad.

Es un jugador querido en la ciudad

Debido a su situación, John Guidetti podría estar buscando una salida para el mercado invernal. Esto no sería muy bien visto en Vigo, ya que es uno de los jugadores más queridos por la afición.

Además, la plantilla anda escasa de delanteros y extrañaría mucho que dejasen salir así de fácil a Guidetti, ya que les obligaría a buscar inmediatamente un recambio de garantías.