Unzué: "Fuimos superiores" | Foto: Ernesto Ardilla (VAVEL)

El técnico del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, compareció ante los medios en rueda de prensa después del 2-1 frente al Sevilla CF. Unzué se mostró apenado e insatisfecho con el resultado defendiendo que sus jugadores merecieron mucho más. Resaltó que sus jugadores tuvieron numerosas ocasiones, pero que en el fútbol es importante tanto crearlas como marcarlas.El entrenador resaltó que su equipo fue muy superior en ocasiones pero le faltó culminarlas, cosa que sí hizo el Sevilla de Berizzo.

Sobre los posibles errores arbitrales en contra del equipo visitante, Juan Carlos Unzué prefirió no responder, aunque sí dijo que esperaba que a final de temporada esperaba que se calibrasen esos errores. De cara a la próxima temporada elogió el VAR (videoarbitraje) siempre y cuando no haga perder el ritmo del partido.

No solo el 'míster' realizó declaraciones a la prensa, sino que Iago Aspas y Maxi Gómez también lo hicieron. El primero a diferencia de lo que hizo su entrenador, sí criticó los errores del colegiado del encuentro. No fue una crítica dura, pero sí real. El delantero estrella celeste realizó autocrítica y reconoció que el fútbol va de marcar goles, y ellos no lo hicieron. Afirmó también que salen muy reforzados de este encuentro, especialmente en el primer tiempo.

Por otro lado las preguntas al delantero de moda del Celta de Vigo eran obligadas. Maxi Gómez tuvo que responder a todos los rumores sobre su futuro. Sobre su permanencia en Vigo, Maxi Gómez afirmó sentirse muy contento en el equipo y asombrado sobre el nivel de la Liga Santander. En relación al partido lamentó las ocasiones falladas, que fueron varias. Colocó como merecedor del partido al Sevilla, indicando que las ocasiones que tuvo no las falló. El delantero centro a pesar del gol no tuvo su mejor día, fallando hasta seis ocasiones.