Celta y Barça se citan en el Camp Nou

Foto:LALO R. VILLAR

El pasado jueves se vivió en Balaídos la ida de octavos de la Copa, partido entre Celta y Barcelona. Los de Unzué salieron con todo, solo estrañaron las ausencias de Cabral y Pablo Hernández en el once titular. Sin embargo los de Valverde salieron con un once poco común, con muchos jugadores que no tienen mucha importancia normalmente, como es el caso de Arnáiz ,Aleix Vidal, Gomes, Vermaelen, Digne...

El partido empezó parejo hasta que en minuto quince una contra del Barça termina en gol de Arnáiz, gol en que la defensa no estuvo muy acertada, en concreto Fontás no estuvo atento a su marca, Arnáiz, y el joven remató sin oposición.

Tras el gol el Celta siguió igual, y en el minuto treinta y uno consiguió lo que buscaba, el gol, lo anotó Pione Sisto sin ángulo, recogiendo un balón que Iago mandó al larguero con la portería vacía.

El partido estuvo igualado en todo momento, el Celta mejoró con la entrada de Mor, que les dió frescura en ataque, el mismo tuvo dos ocasiones muy claras para deshacer el empate en el marcador, Emre está pidiendo a gritos la titularidad.

Sorprendió el cambio de Roncaglia, que entró en el ochenta y dos, dado que es un futbolista que no está contando mucho con Unzué.

Y también fue noticia la entrada de Dembelé, por parte del Barça, el joven llevaba lesionado desde la jornada cuatro de liga.

Los seguidores del Celta no están muy contentos con el resultado, dado que creen que jugando en casa y contra un "equipo b" del Barça,sin Messi, Suárez e Iniesta, tendrían que haber sacado mejor resultado, dado que en la vuelta estos tres estarán diponibles , y en el once titular probablemente, y es un partido fuera de casa por lo que se antoja más difícil la remontada.