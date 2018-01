Previa FC Barcelona – RC Celta de Vigo: 90 minutos para seguir soñando con la Copa

Google Plus

Último entrenamiento del Celta antes de la vuelta de octavos de la Copa del Rey/ vía RC Celta

El jueves se vivirá en el Camp Nou el último partido de la vuelta de los octavos de la Copa del Rey. Un choque que enfrentará al vigente campeón, el FC Barcelona, con el RC Celta de Vigo. Los locales, con el objetivo de conquistar por cuarto año consecutivo el trofeo, saldrán con todo ante un Celta, que en los últimos años, se ha convertido en uno de los rivales más temibles para los blaugranas.

Ernesto Valverde podrá contar con su once de gala, incluidas sus dos grandes estrellas, Leo Messi y Luis Suarez. El técnico vasco previsiblemente optará por dar continuidad a su mejor once, ya que los suplentes habituales que salieron en Balaídos, pese a hacer un buen papel, no superaron las expectativas.

Juan Carlos Unzué, por su parte, al igual que hizo en el partido de ida en casa, saldrá con su once titular. Tras una semana dura, con dos enfrentamientos de máxima exigencia, ha conseguido que los centrales y el medio campo lleguen descansados al partido de mañana. Las únicas dudas están en las posiciones de ataque y los laterales.

Descanso o un último esfuerzo

Son tres los jugadores que han jugado los 90 minutos en los partidos de ida y de liga contra el Barcelona y el Real Madrid. Hugo Mallo, Iago Aspas y Maxi Gómez no tuvieron ningún minuto de descanso, dejándose la vida en el campo en estos dos encuentros, en los que el Celta ha dado tan buena imagen. Es por esto que tal vez alguno de ellos no salga de titular este jueves en Can Barça, aunque con la obligación de marcar para pasar, difícil será dejar fuera a alguno. Y más aún sin un delantero de garantías en el banquillo, tras la marcha de Guidetti, y sin haber fichado un recambio todavía.

En ese grupo de intocables también se podría incluir a Jonny, Wass y Sisto, que pese a ser sustituidos son jugadores habituales para el técnico navarro. Wass es de hecho el único jugador de la plantilla que lo ha jugado todo este año, casi siempre de titular. Se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Unzué. Un jugador que tras unas duras negociaciones y en las que parecía que el futuro del danés estaba lejos de Vigo, por suerte, parece que la renovación está cerca, según adelantó Miñambres esta semana.

Último partido de Sergio

Con la vuelta a la Copa, la portería volverá a estar ocupada por Sergio Álvarez. El gato de Catoira se ha visto relegado al banquillo, tras las buenas actuaciones y la regularidad de Rubén Blanco defendiendo la portería celeste.

Este puede ser el último partido del canterano con la camiseta del Celta. De no pasar la eliminatoria, Sergio dependerá de alguna lesión o sanción de Rubén para poder volver a jugar con el equipo de su tierra. El portero acaba contrato este año, desde el día 1 de enero podía negociar libremente con cualquier equipo, pero ha decidido esperar hasta el 31 de este mes una última posible oferta del Celta. Oferta que no parece que vaya a llegar tras las palabras de Miñambres en rueda de prensa, donde insinuó que el de Catoira abandonará la entidad celeste a final de temporada.

Posibles onces

FC Barcelona (1-4-3-3): Cillessen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Démbélé.

RC Celta de Vigo (1-4-4-2): Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Fontás, Jonny; Wass, Lobotka, Hernández, Pione Sisto; Iago Aspas y Maxi Gómez